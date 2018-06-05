İngiltere'de FIFA 2018 Dünya Kupası öncesi pub'larda kupaya katılan ülkelerin bayraklarını asanlar, Suudi Arabistan bayraklarını kaldırmak zorunda kaldı.



Çünkü ülkedeki bazı Müslümanlar, Suudi bayrağının içki içilen mekânlarda asılamayacağını belirterek şikâyette bulundu.

Suudi Arabistan bayrağında Arapça “La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah” yazdığı için bu bayrağın pub'larda sergilenemeyeceği belirtiliyor.



Şampiyonaya katılacak diğer Müslüman ülkeler, İran, Mısır, Fas ve Tunus'un bayrakları için ise toplatma kararı bulunmuyor

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