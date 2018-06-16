Dünya Kupası Rusya'nın beş golüyle başladı

Yılın en önemli spor organizasyonu Dünya Kupası, ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0'lık skorla yendiği karşılaşmayla başladı.
Bu skorla, bir Dünya Kupası açılış maçında 1934'de düzenlenen turnuvadan bu yanaki en çok gol atılmış oldu.
Teknik Direktör Çerçeşov'un takımı son yedi maçını kazanamamıştı ve Rusya lideri Vladimir Putin de dahil birçok çevreden eleştiri alıyordu.
Ancak Luzhniki Stadyumu'nda çoğu Rus 78 binden fazla taraftarın önünde oynanan maçta Rusya, rakibi karşısında net bir üstünlük kurdu.
İlk golü Yuri Gazinkski'nin kafa vuruşuyla bulan Rusya, daha sonra oyuna sonradan giren Denis Çerşiyev'in golüyle ilk yarının bitmesine az bir süre kala skoru 2-0'a taşıdı.
Daha sonra Artem Dzyuba üçüncü golü buldu. Diğer iki gol de yine Çerişev ve Aleksandr Golovin'den geldi.
Final maçı ise 15 Temmuz'da oynanacak.
Her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'na bu yıl Rusya ev sahipliği yapıyor.
Türkiye, eleme turunda I Grubu'nda dördüncü sırada yer alarak, turnuvaya katılmaya hak kazanamadı.
Turnuva hakkında bilinmesi gerekenleri derledik:
Dünya Kupası kaç kentte düzenleniyor?
Turnuvanın bu yılki ev sahibi Rusya. İlk kez bir Dünya Kupası organize ediyor.
Rusya, Dünya Kupası için toplamda 11 milyar dolara yakın bir harcama yaptığını açıkladı.
Ancak turnuvanın 2012-23 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde gayrısafi yurtiçi hasılada (GSYH) 26 ile 31 milyar dolarlık bir artışa neden olacağı hesaplanıyor.
Ayrıca turnuva nedeniyle 220 bin yeni istihdam yaratıldığı belirtiliyor.
Maçlar, 11 şehirde çoğu yeni inşa edilmiş ya da yenilenmiş 12 statta oynanacak. Moskova, iki stada birden evsahipliği yapan tek şehir.
Bunların en büyüğü, Moskova'nın merkezinde yer alan Lujniki Stadyumu.
80 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük statları arasında yer alıyor.
1956 yılında inşa edildi, 1980 Olimpiyatları'na evsahipliği yaptı ve 2013'te de kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı. Rusya Milli Takımı maçlarının önemli bir kısmını bu statta oynuyor.
2018 Dünya Kupası'nda da hem açılış hem de final maçlarına evsahipliği yapacak.
Rusya'nın yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ülkesi olması nedeniyle statlar arasında da çok ciddi mesafeler yer alıyor.
Bu nedenle de Dünya Kupası üç farklı zaman diliminde oynanacak.
Birbirine en uzak iki stat olan Kaliningrad Stadyumu ile Yekaterinburg Arena arasındaki mesafe 2481 kilometre. Bu da Edirne ile Ardahan arasındaki mesafenin 1,5 katına denk geliyor.
Turnuvaya eleme sürecini geçen 32 takım katılıyor.
Eleme turlarından çıkmayı başaran takımlar Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazandı.
Katılan takımlar arasında 2014 yılında kupayı evine götürmeye hak kazanan son şampiyon Almanya da var. Almanya, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvanın final maçında Lionel Messi'li Arjantin'i finalde mağlup etmişti.
Almanya bu başarısını tekrarlamayı amaçlarken, Brezilya ve Arjantin de kupanın diğer favorileri arasında yer alıyor.
Turnuvaya katılan 32 takım 8 grupta mücadele edecek.
Gruplarda yer alan takımlar şöyle:
|
A Grubu
|
B Grubu
|
Mısır
|
Fas
|
Rusya
|
İran
|
Suudi Arabistan
|
İspanya
|
Uruguay
|
Portekiz
|
C Grubu
|
D Grubu
|
Avustralya
|
Arjantin
|
Danimarka
|
Hırvatistan
|
Fransa
|
İzlanda
|
Peru
|
Nijerya
|
E Grubu
|
F Grubu
|
Brezilya
|
Almanya
|
İsviçre
|
Güney Kore
|
Kosta Rika
|
İsveç
|
Sırbistan
|
Meksika
|
G Grubu
|
H Grubu
|
Belçika
|
Japonya
|
İngiltere
|
Kolombiya
|
Panama
|
Polonya
|
Tunus
|
Senegal
14 Haziran'daki açılış karşılaşmasının ardından grup maçları başlayacak.
Açıklanan programa göre, iki hafta sürecek olan grup aşamasındaki ilk iki maçlar sırasında günde üç karşılaşma oynanacak. Bunun tek istisnası 16 Haziran Pazar günü. Turnuvanın ilk pazarında C ve D grubunda ilk maçlar oynanacak ve toplamda dört maç olacak.
Grup aşamasındaki maçlar TSİ 15:00, 18:00 ve 21:00'de başlayacak.
Grup aşamasında üçüncü, yani son maçlara geçildiğinde ise aynı saatte iki maç olmak üzere, toplam dört karşılaşma olacak. Bu maçlar da TSİ 17:00 ve 21:00'de başlayacak.
Grup maçları 28 Haziran'da tamamlanacak.
30 Haziran'da başlayacak ikinci tur sırasında günde iki karşılaşma yapılacak ve 3 Temmuz'da tamamlanacak bu maçların başlama saatleri de TSİ 17:00 ve 21:00.
Çeyrek final ise 6 ve 7 Temmuz; yarı final ise 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Üçüncü maçı ise 14 Temmuz Cumartesi TSİ 17:00'de.
Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18:00'de oynanacak olan final maçıyla sona erecek.
Rusya 2018 maskotunun adı "Zabivaka" adında bir kurt.
Maskotunun adı "gol atan" anlamına geliyor.
Rusya, maskotun belirlenmesi için bir anket düzenledi.
Zabivaka, 1 milyon kişinin oyunu kalarak, anketten birinci çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.