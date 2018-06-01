1930 yılındaki ilk Dünya Kupası, 1924 ve 1928'de futbolda olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Uruguay'a verildi.

Birçok Avrupa ülkesinin kupa organizasyonunun Uruguay'a verilmesine karşı çıkarken, 1930'da bağımsızlığının 100. yılını kutlayan Uruguay, ilk dünya kupasına ev sahipliği yaptı.



SADECE 13 ÜLKE KATILDI

Urugay'daki ilk dünya kupasına sadece 13 ülke katılabildi.

Avrupa ülkelerinin çoğu, 25-30 günlük gemi yolculuğunun takımlarını yoracağını ileri sürerek kupaya katılmazken, Arupa'dan sadece 4 ülke (Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanya) Uruguay'a gitmeye karar verdi.

Amerika kıtasından ise Uruguay, Arjantin, ABD, Şili, Meksika, Brezilya, Peru, Paraguay ve Bolivya, dünyakupasında mücadele etti.

İLK MAÇ FRANSA - MEKSİKA

İlk dünya kupasının ilk maçı Fransa ile Meksika arasında oynandı.

Montevideo kentinde 13 Temmuz 1930'da oynanan ilk maçta Fransa, Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Dünyakupaları tarihinin ilk golünü de Fransız futbolcu Lucien Laurent, 19. dakikada attı.

4 GRUPTA OYNANDI

Dört grup halinde oynanan ilk tur maçlarının ardından Arjantin, Uruguay, ABD ve Yugoslavya yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Uruguay, Yugoslavya'yı, Arjantin ise ABD'yi aynı skorlarla 6-1 yenerek finale yükseldi.

İLK ŞAMPİYON URUGUAY

Toplam 18 maçın oynandığı ilk Dünya Kupasını ev sahibi Uruguay kazandı.

Montevideo'da 30 Temmuz'da oynanan finalde Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek, şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın gollerini 12. dakikada Pablo Durado, 57. dakikada Pedro Cea, 68. dakikada Victoriano Iriarte ve 89. dakikada Hector Castro atarken, Arjantin'in iki golü ise 20. dakikada Carlos Peucelle ve 37. dakikada Guillermo Stabile'den geldi.

İLK GOL KRALI STABILE

Dünya kupalarının ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Stabile, 18 golle turnuvanın en çok gol atan takımı olan Arjantin adına, 8 kez fileleri havalandırdı ve adını tarihe yazdırdı.

Uruguaylı Pedro Cea ise 5 golle ikinci sırayı elde etti.

18 MAÇTA 70 GOL

Uruguay 1930'da yapılan 18 maçta toplam 70 gol atıldı.

Maç başına 3,9 golün atıldığı bu kupanın en golcü takımları ise 18 gollü Arjantin ve 15 gollü Uruguay'dı.