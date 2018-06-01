İtalya 1934'e toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 2, Afrika ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip, İtalya'da mücadele etti.

Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya ve Arjantin, Kuzey Amerika'dan ABD ve Afrika'dan da Mısır 1934 Dünya Kupası'na katılan ülkeler oldu.

URUGUAY PROTESTO ETTİ



Son dünya şampiyonu Uruguay, İtalya'daki turnuvaya katılmadı.

Kendi ülkesinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'na birçok Avrupa ülkesinin gelmemesini protesto eden Uruguay, İtalya'daki organizasyona katılmayı reddetti.

İLK AFRİKA ÜLKESİ MISIR



İtalya'da yapılan Dünya Kupası'na ilk kez bir Afrika ülkesi de katıldı.

Mısır, eleme usulü oynanan turnuvada ilk turda, Napoli'de yapılan maçta Macaristan'a 4-2 mağlup olup, organizasyona veda etti. Afrika ülkesi, böyleci ilk kez katıldığı kupada sadece 1 maç oynadı.

YARI FİNALLER AVRUPA TAKIMLARININ

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'in as futbolcularından yoksun geldiği İtalya 1934'te yarı finale 4 Avrupa milli takımı; İtalya, Avusturya, Çekoslovakya ve Almanya yükseldi.

İtalya, Avusturya'yı 1-0, Çekoslovakya da Almanya'yı 3-1 mağlup ederek, finale çıktı.

İTALYA UZATMALARDA KAZANDI



Ev sahibi İtalya, kupanın favorisi olarak gösterilen Çekoslovakya'yı finalde uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Roma'da 10 Temmuz 1934'de 55 bin seyirci önünde oynanan finalin normal süresi Çekoslovakya'dan Antoni Puc'un 71. dakika ve İtalyan Raimundo Orsi'nin 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Angelo Schivaio, attığı golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıyan isim oldu.

GOL KRALI NEJEDLY



İtalya'daki şampiyonanın gol kralı Çekoslovakya'dan Oldrich Nejedly oldu.Nejedly, 5 golle krallığa ulaşırken, Alman Edmund Conen ve İtalyan Angelo Schiavio ise 4'er golle ikinciliği paylaştı.

17 MAÇTA 70 GOL ATILDI



İtalya'da 1934'te yapılan turnuvadaki 17 maçta toplam 70 gol atıldı.

Maç başına 4,1 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 12 golle İtalya, 11 golle de Almanya oldu.