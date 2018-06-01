Fransa'daki kupaya Avrupa'dan 12, Asya, Güney Amerika, Orta Amerika'dan da 1'er ülke katıldı. Kupanın düzenlenmesine aday olan Arjantin, organizasyonun verilmemesi nedeniyle Fransa'daki turnuvaya katılmadı. Arjantin'in Dünya Kupası'na katılmayı kabul etmemesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar, Buenos Aires'te futbol federasyonu binasına saldırdılar.

Avrupa'dan Belçika, eski Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya, Orta Amerika'dan Küba ve Asya'dan Endonezya bu kupada mücadele etti.

Protestosunu sürdüren Uruguay, 1934'te olduğu gibi 1938 Dünya Kupası'na da katılmadı.

AVUSTURYA, İŞGAL EDİLİNCE KATILAMADI

Hitler Almanya'sının Avusturya'yı işgal etmesiyle, kupaya katılan takım sayısı da 15'e indi.

Almanya, Avusturyalı futbolcuları da kadrosuna kattığı bu dünya kupasında daha ilk turda İsviçre'ye elenmekten kurtulamadı.



İTALYA, FİNALDE MACARİSTAN'I YENDİ

Şampiyonanın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 2-1, Macaristan da İsveç'i 5-1 mağlup ederek, finale yükseldi.

Paris'te 19 Temmuz'da oynanan finalde İtalya, 6 ve 35. dakikalarda Gino Colaussi, 16 ve 82. dakikalarda da Silvio Piola'nın attığı gollerle, rakibini 4-2 mağlup edip, üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Finalde Macaristan'ın golleri ise 8. dakikada Pal Titkos ve 70. dakikada Gyorgy Sarosi'den geldi.

Üçüncülük maçında ise Brezilya, İsveç'i 4-2 mağlup etmeyi başardı.

POZZO TARİHE GEÇTİ

İtalya'nın başında 1934'de şampiyonluk yaşayan teknik direktör Vittorio Pozzo, 1938'de de takımını şampiyonluğa taşıyıp, tarihe geçti.

Pozzo, dünya kupaları tarihinde bugüne dek iki kez şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

LEONIDAS 8 GOL ATTI!

Brezilyalı Leonidas, kupada attığı 8 golle gol krallığını elde etti.

Macar futbolcular Gyorgy Sarosi ve Gyula Zsengeller ile İtalyan Silvio Piola ise 5'er golle ikinciliği paylaştı.

18 MAÇTA 84 GOL ATILDI

Fransa'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda 18 maç oynanırken, toplam 84 gol atıldı.

Maç başına 4,7 golün atıldığı turnuvanın en golcü ekipleri 15 golle Macaristan, 14 golle de Brezilya oldu.

İlk turda Brezilya ile İsveç arasında oynanan ve Güney Amerika takımının 6-5 kazandığı karşılaşma, tarihe geçerken, çeyrek finalde de İsveç, Küba karşısında sahadan 8-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.