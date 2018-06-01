Savaş nedeniyle verilen aradan sonra dünya kupasının 1950 yılında Brezilya'da düzenlenmesine karar verildi. Evindeki organizasyonda şampiyonluğu kimseye kaptırmaya niyetli olmayan Brezilya, 200 bin kişilik Maracana Stadı'nı inşa etti. Dünyanın en büyük stadında ilk dünya kupası şampiyonluğunu yaşamayı planlayan Brezilya'nın bu umutlarına Uruguay son verdi.
13 ÜLKE KATILDI
Brezilya'da 1950'de düzenlenen kupaya 13 ülke katıldı.
Şampiyonada Avrupa'dan İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Yugoslavya, Kuzey ve Orta Amerika'dan Meksika ile ABD, Güney Amerika'dan ise Brezilya, Bolivya, Şili, Paraguay ve Uruguay yer aldı.
TÜRKİYE HAK ETTİ AMA KATILAMADI!
Türkiye, Brezilya'daki dünya kupasına katılma hakkı elde etmesine rağmen, bu ülkeye gidemedi.
Elemelerde Suriye'yi geçerek, kupaya katılma hakkı kazanan Türkiye, yolun uzak olması ve ekonomik nedenlerle 1950 Dünya Kupası'nda mücadele edemedi.
FINAL GRUBU YAPILDI
1950 Dünya Kupası, değişik bir statüyle oynandı.
Turnuvaya katılan 13 takım, 4 ayrı grupta mücadele etti. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, final grubunu oluşturdu.
Grupta yapılan 2'şer maçın ardından Brezilya 4, Uruguay ise 3 puan topladı. Brezilya ile Uruguay arasında grubun son maçı final niteliği taşıdı.
BREZİLYA'YA BERABERLİK YETİYORDU AMA OLMADI!
1950 Dünya Kupası'nın son maçında Uruguay ile karşılaşan Brezilya, berabere kalması durumunda bile şampiyonluğa ulaşabilecekti.
Maracana Stadı'nda 194 bin 854 seyirci önünde oynanan ve tüm kupaların seyirci rekoru kırılan Brezilya-Uruguay maçında, ev sahibi ekip 47. dakikada Friaca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Beraberliğin bile yettiği Brezilyalılar, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken, Uruguay 66. dakikada Juan Schiaffino ve 79. dakikada Alcides Ghiggia'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. Bu karşılaşmada tribünlerde 4 kişi hayatını kaybetti.
GOL KRALI ADEMIR!
1950 Brezilya Dünya Kupası'nın gol kralı tacını evsahibi ekipten Ademir taktı. Ademir, 8 golle ilk sırayı alırken, Uruguaylı Oscar Miguez ise 5 golle ikinci sırayı elde etti. 22 maçta toplam 88 golün atıldığı turnuvanın en golcü ekipleri Brezilya ile Uruguay oldu.
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