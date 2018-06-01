1954'de İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na Türk Milli Takımı tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdi. Dünya Kupası'na katılma yolunda İspanya ile eşleşen Türkiye, ilk maçı 4-1 kaybederken, rövanşı ise 1-0 kazandı. Gol averajının geçerli olmadığı o dönemde üçüncü maç tarafsız bir saha olan Roma'da oynandı. Bu karşılaşma da 2-2 berabere sonuçlanınca, tribünden çağrılan Franco isminde bir çocuğun çektiği kura sonucunda A Milli Takım, kupaya katılma hakkı kazandı.
Milli takım, 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta mücadele etti. İlk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olan milliler, ikinci maçında ise Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti. Bu sonuç, dünya kupaları tarihinin en farklı galibiyetleri arasında yer aldı. Grupta Macaristan ile maç yapmayan milliler, aynı puana sahip oldukları için Batı Almanya ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Türkiye, bu maçı 7-2 kaybedip, şampiyonadan elendi.
İLK GOLÜ SUAT MAMAT ATTI
1954 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ilk golünü Suat Mamat attı.
Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında milli takımı 1-0 öne geçiren Suat Mamat, böylece Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu.
Milliler, grupta 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2 puan toplayıp, üçüncü olurken, 10 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü.
İtalyan Sandro Puppo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın 10 golünü şu futbolcular attı:
Suat Mamat (3), Burhan Sargun (3), Lefter Küçükandonyadis (2), Erol Keskin (1), Mustafa Ertan (1).
MİLLİ TAKIM'IN KADROSU
A Milli Futbol Takımı'nın 1954 Dünya Kupası'ndaki kadrosu şöyleydi:
Turgay Şeren, Rıdvan Bolatlı, Basri Dirimlili, Mustafa Ertan, Çetin Zeybek, Rober Eryol, Erol Keskin, Suat Mamat, İsmail Feridun, Burhan Sargun, Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Ersoy, Bülent Eken, Ali Beratlıgil, Mehmet Dinçer, Nedim Doğan, Naci Erdem, Akgün Kaçmaz, Ahmet Berman, Necmi Onarıcı, Kadri Aytaç ve Coşkun Taş.
16 TAKIM KATILDI!
İsviçre 1954'e Türkiye ile toplam 16 takım katıldı.
Avrupa'dan Avusturya, Belçika, eski Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, İskoçya, İsviçre, Türkiye ve eski Yugoslavya, Asya'dan Güney Kore, Güney Amerika'dan Brezilya, Uruguay, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise Meksika, bu turnuvada mücadele etti.
BATI ALMANYA ŞAMPİYON
1954 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya, Avusturya'yı 6-1, Macaristan ise uzatmada Uruguay'ı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Batı Almanya, 4 Temmuz'da Bern'deki Wankdorf Stadı'nda 62 bin 500 kişinin izlediği finalde Macaristan'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın gollerini 10. dakikada Max Marlock, 18 ve 84. dakikalarda Helmut Rahn atarken, Macaristan'ın golleri ise 6. dakikada Ferenc Puskas ve 8. dakikada Zoltan Czibor'dan geldi.
Avusturya, Uruguay'ı 3-1 yenerek, dünya üçüncülüğünü elde etti.
26 MAÇTA 140 GOL ATILDI!
1954 FIFA Dünya Kupası, en yüksek gol ortalamasına sahip organizasyon oldu. İsviçre'de oynanan 26 maçta 140 gol atılırken, maç başına 5,4 gol ortalaması yakalandı. Turnuvanın en skorer takımları 27 gollü Macaristan ve 25 gollü Batı Almanya oldu.
SANDOR KOCSIS 11 GOL ATTI!
Macar futbolcu Sandor Kocsis, bu kupada attığı 11 golle, gol krallığına ulaştı. Kocsis'i 6'şar golle İsviçreli Sepp Huegi, Avusturyalı Erich Probst ve Alman Max Marlock izledi.
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