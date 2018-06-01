Dünya Kupası Tarihi: 1958

İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası, dünya futbolunun önde gelen ülkesi Brezilya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı şampiyona oldu.
Dünya kupaları tarihinde 5 kezle en çok şampiyonluğa ulaşan ekip olan Brezilya, ilk dünya kupası zaferini İsveç'te yaşadı.
İsveç'e kadar düzenlenen 5 dünya kupasında bir türlü şampiyon olamayan Brezilyalılar, şanssızlıklarını 1958 yılında kırdı.
İsveç 1958'e 16 takım katılırken, kupanın formatında da değişikliğe gidildi.
Gruplar 4'er takımdan oluşurken, ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.
Kupaya, Avrupa'dan Avusturya, Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, Kuzey İrlanda, İskoçya, eski SSCB, İsveç, Galler ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin ve Paraguay, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise Meksika katıldı.
Türkiye, FIFA tarafından eleme maçlarında Avrupa yerine Asya/Afrika grubuna verildi. Bu durumu protesto eden Türkiye, elemelere katılmadı.
BREZİLYA, EV SAHİBİNE GOL YAĞDIRDI!
Kupanın yarı finalinde Fransa'yı 5-2 yenen Brezilya ile Batı Almanya'yı 3-1 mağlup eden evsahibi İsveç karşı karşıya geldi.
Solna'daki Rasunda Stadı'nda 49 bin 737 seyirci önünde oynanan finalde Brezilya, Vava ve Pele'nin 2'şer, Mario Zagallo'nun da 1 golüyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. İsveç'in golleri ise Nils Liedholm ve Agne Simonsson'dan geldi.
1958'de dünya kupaları tarihinde ilk kez farklı kıtaların ülkeleri finalde karşı karşıya geldi.
Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etti.
VE PELE SAHNEYE ÇIKTI...
Brezilya ve dünya futbolunun efsane ismi Pele (Edson Arantes do Nascimento), 1958 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı.
Henüz 17 yaşında katıldığı dünya kupasında 6 gol atmayı başaran Pele, takım arkadaşı Vava ile Brezilya'nın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.
FONTAINE REKOR KIRDI
Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 Dünya Kupası'nda attığı 13 golle, bir kupada en çok gol atan futbolcu unvanını eline geçirdi.
Oynadığı 6 maçta 13 gole ulaşan Fontaine'i 6'şar golle Pele ve Alman Helmut Rahn izledi.
35 MAÇTA 126 GOL
İsveç'teki dünya kupasında yapılan 35 maçta 126 gol atıldı.
Maç başına 3,6 gol ortalaması tutturulan kupanın en golcü takımları ise 23 golle Fransa 23, 16 golle de Brezilya oldu.
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