Dünya Kupası Tarihi: 1966

İngiltere 1966'ya toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 4, Asya ve Kuzey, Orta Amerika'dan ise birer ekip, İngiltere'de mücadele etti.
Avrupa'dan Bulgaristan, İngiltere, Fransa, eski Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, eski SSCB, İspanya ve İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay, Asya'dan Kuzey Kore ile Kuzey, Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu.
İNGİLTERE'NİN TARTIŞMALI ŞAMPİYONLUĞU
İlk kez İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda seyircisi önünde zafere ulaşan evsahibi takımın şampiyonluğu, finalde Geoff Hurst'ün attığı gol nedeniyle uzun süre tartışılmaya devam etti.
Londra'da 30 Temmuz 1966'da yaklaşık 97 bin seyirci önünde oynanan finalde İngiltere, uzatmada Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaştı.
Batı Almanya 12. dakikada Helmut Haller'in golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 18'de Hurst ile skora denge getirdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Ev sahibi ülke 78. dakikada Martin Peters ile öne geçse de normal süre 89'da Wolfgang Weber'in golüyle 2-2 sonuçlandı. İngiltere, Hurst ile 101. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalarken, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. 120. dakikada tekrar sahneye çıkan Hurst, maçın skorunu belirledi ve İngiltere sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Hurst attığı 3 golle final maçında hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.
CARBAJAL TARİHE GEÇTİ
Meksika'nın efsane kalecileri arasında yer alan Antonio Carbajal, 5 kez Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele eden ilk oyuncu oldu.
Carbajal, 1950, 1954, 1958 ve 1962'den sonra İngiltere 1966'da da takımının kalesini koruyarak DünyaKupası tarihine geçti. Meksikalı kaleci, 37 yaşındayken takımının formasını Uruguay ile grupta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada son kez giydi. Carbajal en fazla sayıda Dünya Kupası'na katılan oyuncu olma unvanını Alman Lothar Matthaus ile paylaşıyor.
GOL KRALI EUSEBIO!
İngiltere'deki şampiyonanın gol kralı, Portekiz'den Eusebio oldu.
Rakip fileleri 9 kez havalandıran Eusebio'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada, Batı Almanya'dan Helmut Haller 6 golle ikinci, SSCB'den Valeriy Porkuyan, İngiltere'den Geoff Hurst, Macaristan'dan Ferenc Bene ve Almanya'dan Franz Beckenbauer 4'er golle üçüncü oldu.
32 MAÇTA 89 GOL!
İngiltere'de 1966'da yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı.
Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 17 golle Portekiz ve 15 golle eski Batı Almanya oldu.
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