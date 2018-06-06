1974 Dünya Kupası'na Avrupa'dan Bulgaristan, Batı Almanya, Doğu Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İskoçya, İsveç ve Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay, Kuzey, Orta Amerika'dan Haiti, Afrika'dan Zaire ve Asya'dan Avustralya katıldı.
Bu organizasyon, Türkiye'nin televizyondan izlediği ilk dünya kupası oldu.
İLK FIFA DÜNYA KUPASI
Daha önce Jules Rimet Kupası olarak oynanan organizasyon, Batı Almanya'da FIFA Dünya Kupası adıyla yapılmaya başlandı.
Bu turnuvada ilk kez evsahibi takım açılış maçını yapmazken, ilk maçta son şampiyon Brezilya ile Yugoslavya karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.
DOĞAN BABACAN TARİHE GEÇTİ
Kupalar tarihinde ilk kez bir Türk hakem, 1974 Dünya Kupası'nda görev aldı.
Türk Milli Takımı'nın katılamadığı turnuvada, Doğan Babacan düdük çalarken, gösterdiği kırmızı kartla da tarihe geçti.
Babacan'ın Batı Almanya-Şili maçında Güney Amerika ekibinden Caszely'ye gösterdiği kırmızı kart, kupa tarihindeki ilk kırmızı kart olarak tarihteki yerini aldı.
BATI ALMANYA-HOLLANDA FİNALİ
1974 Dünya Kupası'nda ikinci tur gruplarını ilk sırada tamamlayan Batı Almanya ile Hollanda finalde karşı karşıya geldi.
Münih Olimpiyat Stadı'nda 78 bin 200 kişinin izlediği finalde Batı Almanya, Johan Neeskens'in 2. dakikadaki penaltı golüyle geriye düşmesine rağmen, 25. dakikada Paul Breitner'ın penaltısı ve 43. dakikada Gerd Müller'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Turnuvada Polonya, Brezilya'yı 1-0 yenerek, dünya üçüncülüğünü kazandı.
BATI ALMANYA'NIN TEK YENİLGİSİ
Batı Almanya, 1974 Dünya Kupası'nda sadece 1 kez mağlup oldu.
Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet elde eden "Panzerler", tek yenilgisini kupaya ilk kez katılan Doğu Almanya'dan aldı.
Doğu Almanya, ilk turda grubun son maçında Batı Almanya'yı Juergen Sparwasser'in golüyle 1-0 mağlup etti.
38 MAÇTA 97 GOL
1974 Dünya Kupası'nda oynanan 38 maçta 97 gol atılırken, maç başına 2,6 gol ortalaması tutturuldu.
Dünya üçüncüsü Polonya, 17 golle en çok gol atan ekip olurken, Hollanda ise 16 gol kaydetti.
GOL KRALI LATO
Batı Almanya'daki turnuvada gol karllığını ise Polonyalı forvet Grzegorz Lato elde etti.
Lato, oynadığı 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, takım arkadaşı Andrzej Szarmach ve Hollandalı Johan Neeskens 5'er golle ikinci sırayı paylaştı.
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