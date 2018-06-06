Dünya Kupası Tarihi: 1978

Arjantin'deki Dünya Kupası'na Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 3, Orta Amerika, Asya ve Afrika'dan birer ülke katıldı.
Tunus, İran, Avusturya, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, İskoçya, İspanya, İsviçre, Meksika, Arjantin, Brezilya ve Peru, 1978 Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkeler oldu.
ARJANTİN-PERU MAÇI AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI
Kupanın final grubunda oynanan Arjantin-Peru karşılaşmasının sonucu, akıllarda soru işareti bıraktı.
Arjantin, Brezilya, Polonya ve Peru'nun yer aldığı final grubu çekişmeli maçlara sahne oldu.
Brezilya ile Arjantin son maçlara aynı puanla girdi. Brezilya, Polonya'yı 3-1 yenip, averajını +5'e çıkardı. Brezilya maçının skorunu öğrendikten sonra Peru karşısında çıkan Arjantin, en az 4 fark yapması gereken maçı 6-0 kazanarak, adını finale yazdırdı. Peru kalecisinin Arjantin asıllı olduğu söylentileri kupaya gölge düşürürken, Brezilya gruptan ikinci sıradan çıkıp, üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı.
KEMPES VE BARTONI'YLE GELEN ŞAMPİYONLUK
Evsahibi Arjantin, kupanın finalinde turnuvanın favorilerinden Hollanda ile karşılaştı.
Buenos Aires'teki Monumental Antonio Vespuci Stadı'nda 71 bin 483 seyirci önünde oynanan finalin 90 dakikası Mario Kempes'in 38., Dick Nanninga'nın da 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Arjantin uzatmalarda Kempes ve Daniel Bertoni ile 2 gol bulup, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Kupanın üçüncülük maçında ise Brezilya, İtalya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
GOL KRALI MARIO KEMPES
Arjantinli Kempes, ülkesinde düzenlenen kupada 6 golle, gol krallığına alışmayı başardı.
Perulu Teofilo Cubillas ve Hollandalı Rob Rensenbrink de 5'er golle ikinci sırayı paylaştılar.
TUNUS, AFRİKA'YA İLK GALİBİYETİ GETİRDİ
Arjantin'de 2. grupta mücadele eden Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek, dünya kupalarında Afrika adına galibiyet alan ilk takım oldu.
Artura Vazquez'in 45. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Tunus, 55. dakikada Ali Kaabi, 79. dakikada Nejib Ghommidh ve 87. dakikada Mokhtar Douieb'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Afrika temsilcisi, grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle üçüncü sırada tamamladı ve elendi.
BREZİLYA - İSVEÇ MAÇINDA İLGİNÇ KARAR
Brezilya ile İsveç arasında Mardel Plata'da oynanan ilk tur grup maçında Galli hakem Clive Thomas'ın son dakikada verdiği karar tartışmalara neden oldu.
Maç 1-1 berabere devam ederken, son dakikada Brezilya korner atışı kazandı. Kornerden gelen topu Zico kafayla ağlara gönderirken, hakem Thomas, meşin yuvarlak havadayken maçın bitiş düdüğünü çaldığını belirterek, golü iptal etti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
38 MAÇTA 102 GOL
1978 Dünya Kupası'nda oynanan 38 maçta toplam 102 gol atıldı.
Maç başına 2,7 gol ortalaması yakalanan turnuvada, Arjantin ve Hollanda 15'er golle en çok gol atan takımlar oldu.
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