24 TAKIM KATILDI
Danimarka, Irak ve Kanada ilk kez dünya kupasına katılırken, toplam 24 takım şampiyonluk için mücadele etti.
Avrupa'dan 14, Afrika, Kuzey-Orta Amerika ve Asya'dan 2'şer, Güney Amerika'dan ise 4 takım, 1986Meksika'ya katıldı.
Bu dünya kupasında mücadele eden ülkeler, Cezayir, Mısır, Irak, Güney Kore, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya, Portekiz, İskoçya, SSCB, İspanya, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay oldu.
MARADONA EFSANESİ
1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa oldu.
Arjantin'in dünya kupasını kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak da dikkat çekti.
"TANRI'NIN ELİ"
Meksika'daki dünya kupasına damgasını vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.
Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.
Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.
Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.
ARJANTİN - BATI ALMANYA FİNALİ
Kupanın yarı finalinde Arjantin, Belçika'yı, Batı Almanya da Fransa'yı aynı skorlarla 2-0 geçerek, adlarını finale yazdırdılar.
Arjantin, Meksiko City'deki Azteca Stadı'nda 114 bin 600 seyirci önünde oynanan final maçında, 23. dakikada Jose Brown, 56. dakikada Jorge Valdano ve 84. dakikada Jorge Burruchaga'nın attığı gollerle, Batı Almanya karşısında 3-2 galip geldi ve ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Batı Almanya'nın golleri ise 74. dakikada Karl-Heinz Rummenigge ve 81. dakikada Rudi Völler'den geldi.
Belçika'yı 4-2 mağlup eden Fransa ise dünya üçüncülüğünü elde etti.
GOL KRALI LINEKER
Meksika'daki dünya kupasında gol krallığına İngiliz futbolcu Garry Lineker ulaştı.
Lineker, oynadığı 5 maçta fileleri 6 kez havalandırırken, İspanyol Emilio Butragueno, Brezilyalı Carecavez ve Arjantinli Diego Maradona 5'er golle ikinci sırayı paylaştı.
52 MAÇTA 132 GOL
1986 Dünya Kupası'nda oynanan 52 maçta 132 gol atıldı.
Maç başına 2,5 gol ortalaması ile oynanan turnuvanın en golcü takımı ise 14 golle Arjantin oldu.
"MEKSİKA DALGASI" DAMGA VURDU!
Günümüzde de statlarda görmeye alışkın olduğumuz ''Meksika dalgası", 1978 Dünya Kupası'nda ortaya çıktı.
Taraftarların ayağa kalkıp, ellerini havaya açarak yaptığı görsel şov, 1986'dan günümüze tribünlerin vazgeçmediği bir hareket oldu.
FAS, GRUP LİDERİ!
Meksika'daki dünya kupasının en büyük sürprizlerinden birini Fas gerçekleştirdi.
F Grubu'nda İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü ekiplerle eşleşen Fas, grubunu lider tamamlarken, tarihe geçti. Fas, grubunu lider tamamlayıp, ikinci tura çıkan ilk Afrika ülkesi oldu.
İngiltere ve Polonya ile golsüz berabere kalıp, Portekiz'i 3-1 mağlup eden Fas, 4 puanla grup lideri olarak adını ikinci tura yazdırdı.
Fas, ikinci turda Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek, elendi.
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