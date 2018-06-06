Adaylık sürecinde, eski SSCB'yi geride bırakan İtalya, 14'üncü Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

İtalya 1990'a toplam 24 ülke katıldı. Avrupa'dan 14, Güney Amerika'dan 4, Afrika, Asya ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ikişer takım İtalya'da mücadele etti.

Turnuvada, Avrupa'dan Avusturya, Belçika, eski Çekoslovakya, İngiltere, eski Batı Almanya, İtalya, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, İskoçya, eski Sovyetler Birliği, İspanya, İsveç, eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Uruguay, Afrika'dan Kamerun ve Mısır, Asya'dan Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ise ABD ve Kosta Rika yer aldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ BATI ALMANYA

Eski Batı Almanya, 1954 ve 1974'teki turnuvaların ardından üçüncü şampiyonluğunu 1990 yılında İtalya'da yaşadı.

Roma'da 8 Temmuz 1990'da yaklaşık 74 bin seyircinin önünde oynanan finalde, eski Batı Almanya ile Arjantin karşılaştı. Turnuvanın gidişatına benzer şekilde fazla heyecana sahne olmayan final maçında da kazananı bir penaltı atışı belirledi. 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 galip gelen eski Batı Almanya, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini elde etti.

Son şampiyon Arjantin'in yıldızı Diego Armando Maradona'nın final maçının ardından döktüğü gözyaşları da turnuvanın unutulmazları arasına girdi.



Batı Almanya'yı çalıştıran Franz Beckenbauer ise Brezilyalı Mario Zagallo'nun ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası zaferi yaşayan ikinci futbol adamı oldu.

EN SERT TURNUVALARDAN

İtalya'nın evsahipliği yaptığı 1990'da'ki organizasyon, o döneme kadar en fazla kırmızı kartın çıktığı turnuva olarak tarihe geçti.

Oynanan sert futbolla ön plana çıkan turnuvada, 16 kırmızı kart gösterildi. Futbolcuların 28 kez ihraç edildiği Almanya 2006 ise en fazla kırmızı kartın gösterildiği kupa konumunda.

KAMERUN'UN YÜKSELİŞİ

Afrika temsilcisi Kamerun, 1986 Meksika'da Fas'ın başlattığı devrimi 1990'da bir üst kademeye taşıdı.

İtalya 1990'da tecrübeli golcüsü Roger Milla önderliğinde çeyrek finale çıkmayı başaran Kamerun, Fas'ın 1986'da Meksika'daki turnuvada yakaladığı ikinci tur başarısını kıtaları adına geliştirmiş oldu.

Romanya, Arjantin ve eski SSCB'nin bulunduğu grubu lider tamamlayan "İnatçı Aslanlar", ikinci turda Kolombiya'yı uzatma devrelerinin sonunda 2-1 ile geçerken, çeyrek finalde Gary Lineker'in iki penaltı golü sonucunda İngiltere'ye 3-2 boyun eğerek elendi.



GOL KRALI SCHILLACI



İtalya'daki şampiyonanın gol kralı, İtalya'dan Salvatore Schillaci oldu.

Rakip fileleri 6 kez havalandıran Schillaci'nin gol krallığına ulaştığı turnuvada, eski Çekoslovakya'dan Tomas Skuhravy 5 golle ikinci, Kamerun'dan Roger Milla, İspanya'dan Michel, eski Batı Almanya'dan Lothar Matthaus ve İngiltere'den Gary Lineker dörder golle üçüncü sırayı aldı.

52 MAÇTA 115 GOL ATILDI

İtalya'da 1990'da yapılan turnuvadaki 52 maçta toplam 115 gol atıldı.

Maç başına 2,2 ile tarihteki en az gol ortalamasının yakalandığı kupanın en golcü takımları ise 15 golle eski Batı Almanya ve 10'ar golle İtalya ve eski Çekoslovakya oldu.