Dünya Kupası tarihi: 1994

İtalya'da 1990'da yapılan şampiyonanın ardından 1994 Dünya Kupası ABD'de düzenlendi.
ABD 1994, futbolun ilgi görmediği ve tribünlere seyirci gelmeyeceği iddialarına rağmen, 3 milyon 587 bin 538 kişiyle, tüm kupa tarihinin en fazla seyirci çeken organizasyonu olarak tarihe geçti.
Maç başına 68 bin 991 kişiyle bugüne kadar yapılan dünya kupalarına fark atan 1994 Dünya Kupası'nda Brezilya, dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak, yeni bir rekorun sahibi oldu.
24 TAKIM KATILDI
ABD'deki Dünya Kupası'na 13'ü Avrupa'dan, 4'ü Güney Amerika'dan, 2'si Kuzey ve Orta Amerika'dan, 3'ü Afrika'dan, 2'si de Asya'dan olmak üzere toplam 24 takım katıldı.
Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre, Meksika, ABD, Arjantin, Brezilya, Bolivya ve Kolombiya takımları ABD 94'te mücadele etti.
MARADONA'DA DOPİNG
ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın en sansasyonel futbolcusu Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona oldu.
Yunanistan ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları D Grubu ilk maçında bir gol atan Maradona, karşılaşma sonrası yapılan doping kontrolünden başarılı bir şekilde çıkamadı. Doping aldığı belirlenen Arjantinli yıldız futbolcu, turnuvadan ihraç edildi.
ESCOBAR ÖLDÜRÜLDÜ
Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal oldu.
Escobar, şampiyona sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddia edildi.
ABD, Kolombiya ile yaptığı grup maçında Escobar'ın 35. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Earnie Stewart'ın 52. dakikadaki golüyle ABD, skoru 2-0'a getirirken, 90. dakikada Kolombiyalı Adolfo Valencia skoru belirleyen golü attı.
Kolombiya, mücadele ettiği A Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlamış ve ilk turda kupaya veda etmişti.
BREZİLYA PENALTILARLA KAZANDI
1994 ABD'de, şampiyon ilk kez penaltı atışları sonucunda belirlendi.
Yarı finalde Brezilya, dünya kupaları tarihinde en çok karşılaştığı İsveç'i 1-0, İtalya ise Bulgaristan'ı 2-1 yenerek finale yükseldiler.
Los Angeles'ta 94 bin 194 seyirci önünde oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere sonuçlandı. "Sambacılar", penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Böylece dünya kupaları tarihinde ilk kez bir takım finalde penaltılar sonucu şampiyon oldu.
Brezilya'da Romario, Branco ve Dunga penaltı atışlarını gole çevirirken, Marcio Santos ise penaltıyı kaçırdı.
İtalya'da ise Albertini ve Evani'nin gollerine karşın, Franco Baresi, Daniele Massaro ve "Gök Mavilerin" finale kadar gelmesinde önemli rol oynayan Roberto Baggio penaltı atışlarını gole çeviremedi.
Dünya kupası üçüncülüğünü ise Bulgaristan'ı 4-0 mağlup eden İsveç elde etti.
SALENKO VE STOICHKOV
Turnuvanın gol kralları Rus Oleg Salenko ile Bulgar Hristo Stoichkov oldular.
İki futbolcu da 6'şar gol atarken, Salenko, Rusya'nın Kamerun'u 6-1 yendiği maçta 5 gol birden kaydederek, dünya kupaları tarihinde bir maçta en çok gol atan futbolcu oldu.
MİLLA'NIN REKORLARI
Kupaya 42 yaşında katılan Kamerunlu Roger Milla da dünya kupalarında forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
Milla, 6-1 yenildikleri Rusya maçında attığı golle de, kupa tarihinin en yaşlı gol atan futbolcusu unvanını da elde etti.
EN GOLCÜ TAKIM İSVEÇ
1994 FIFA Dünya Kupası'nın en golcü takımı İsveç oldu.
İskandinav ülkesi, bu turnuvada 15 gol atarken, şampiyon Brezilya ise 11 golle ikinci sırada yer aldı.
ABD'de oynanan 52 maçta toplam 141 gol (maç başına 2,7) gol atıldı.
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