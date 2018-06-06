Dünya Kupası tarihi: 1998

Fransa'nın evsahibi olarak şampiyonluğa ulaştığı 1998 FIFA Dünya Kupası, en fazla gol atılan turnuva olma özelliğiyle tarihteki yerini koruyor.
Adaylık sürecinde Fas'ı geride bırakan Fransa, 1938 yılının ardından ikinci kez Dünya Kupası düzenlemeye hak kazandı.
Meksika 1986'dan itibaren son 4 organizasyonda 24 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'na, 1998'de 8 takım daha eklendi. Fransa 1998'e, günümüzdeki formatta olduğu gibi toplam 32 ülke katıldı. Avrupa'dan 15, Güney Amerika ve Afrika'dan beşer, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ekip, Fransa'da mücadele etti.
Turnuvada, Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Romanya, İskoçya, İspanya, Yugoslavya, Afrika'dan Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Tunus, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay, Asya'dan İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Jamaika ve Meksika yer aldı.
FRANSA'NIN ŞAMPİYONLUĞU
Fransa Milli Takımı, 1998'de evsahipliği yaptığı turnuvada, Zinedine Zidane önderliğindeki kadrosuyla finalde son şampiyon Brezilya'yı yenerek ilk Dünya Kupası zaferine ulaştı.
Turnuva boyunca kalesinde yalnızca iki gol gören Fransızlar, finalde yıldızlardan oluşan kadrosuyla Brezilya'nın önüne çıktı.
Fransa 1998 finali, 12 Temmuz 1998 tarihinde Stade de France'ta 80 bin seyircinin önünde oynandı. Taffarel, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto gibi üst düzey futbolcularıyla turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen "Sambacılar", finalde beklenen performansı gösteremedi. Başarılı bir turnuva çıkaran Barthez'in kalesini adeta gole kapattığı Fransa Milli Takımı, Zidane'ın 27. ve 45. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın uzatma dakikalarında Emmanuel Petit ile bir gol daha bulan Fransızlar, Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini elde etti.
KATILAN ÜLKE VE GOL SAYISI ARTTI
Fransa 1998'den itibaren 32 ülkenin katılımıyla oynanmaya başlayan Dünya Kupası'nda, maç sayılarının artmasıyla turnuva gol rekoru da kırıldı. Günümüzde olduğu gibi ilk kez 32 takımın yer aldığı organizasyonda, 64 maçta 171 gol atıldı. Maç başına 2,7 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 15 golle Fransa ve 14 golle Brezilya oldu.
MATTHAUS VE PROSINECKİ TARİHE GEÇTİ
Almanların unutulmaz oyuncularından Lothar Matthaus, Fransa 1998 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak tarihe geçti.
Matthaus kariyeri boyunca 1982, 1986, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında Dünya Kupası organizasyonlarında Almanya Milli Takımı formasını giydi. Daha önce Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Antonio Carbajal, 5 Dünya Kupası'nda yer alan ilk isim olmuştu.
Bir dönem Kayserispor'un teknik direktörlüğünü de yapan Robert Prosinecki ise futbolculuk döneminde, Dünya Kupası tarihinde iki farklı ülke adına gol atan ilk oyuncu oldu. İtalya 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri filelerini havalandıran Prosinecki, Fransa'daki Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol atmayı başardı.
GOL KRALI ROSSİ
Fransa'daki şampiyonanın gol kralı, Hırvatistan'dan Davor Suker oldu.
Rakip fileleri 6 kez havalandıran Suker'in gol krallığına ulaştığı turnuvada, Arjantin'den Gabriel Batistuta ve İtalya'dan Christian Vieri beşer golle ikinci, Meksika'dan Luis Hernandez, Şili'den Marcelo Salas ve Brezilya'dan Ronaldo dörder golle üçüncü sırayı aldı.
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