A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile C Grubu'nda yer aldı.

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki ilk maçında bu turnuvayı şampiyon tamamlayan Brezilya ile karşılaşan milliler, Hasan Şaş'ın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 50. dakikada Ronaldo, 87. dakikada da Rivaldo'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta olduğu gibi yine öne geçen (Dk. 56 Emre Belözoğlu) milliler, bitime 4 dakika kala Winston Parks'ın golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

Son maça Kosta Rika'nın 3 puan gerisinde 1 puanla üçüncü sırada giren Türkiye, Çin karşısında 6. dakikada Hasan Şaş, 9. dakikada Bülent Korkmaz ve 85. dakikada Ümit Davala'nın attığı gollerle 3-0 kazandı. Kosta Rika'nın da Brezilya'ya 5-2 yenilmesiyle milli takım grupta 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıp, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

EV SAHİBİ İLE ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ!

Milli Takım, son 16 turunda evsahiplerinden Japonya ile eşleşti.

Miyagi'de oynanan ve ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçta rakibini Ümit Davala'nın 12. dakikada attığı golle yenen Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İLHAN MANSIZ'DAN ALTIN GOL!

Türkiye, çeyrek finalde eşleştiği kupanın sürpriz takımı Senegal karşısında "altın gol" ile galip geldi.

Osaka'da oynanan maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda "altın gol" kuralının uygulandığı turnuvada, İlhan Mansız, 94. dakikada sahneye çıkarak attığı golle Türkiye'nin adını dünyanın en iyi 4 ülke takımının arasına yazdırdı.



YİNE BREZİLYA YİNE YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, yarı finalde, gruplarda yenildiği Brezilya'nın karşısına çıktı.

Milli takım, grupta olduğu gibi yarı finalde de Brezilya'ya mağlup oldu ve finale çıkma şansını kullanamadı. Bu maçta "Sambacılar"ın tek golü 49. dakikada Ronaldo'dan geldi.

Diğer yarı final maçında da Almanya, Güney Kore'yi 1-0 yenerek finale çıktı.



İKİNCİ KEZ EV SAHİBİYLE KARŞILAŞTIK!

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda karşılaştığı evsahibi Japonya'nın ardından diğer evsahibi Güney Kore'yle de dünya üçüncülüğü maçında karşı karşıya geldi.

Daegu kentinde 63 bin 483 seyircinin izlediği maçta milliler, 1. dakikada Hakan Şükür, 12 ve 32. dakikalarda da İlhan Mansız'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılıp, dünya üçüncülüğüne ulaştı. Güney Kore'nin golleri 9. dakikada Yong, 90+3. dakikada ise Chong Gug'dan geldi.

FETÖ firarisi olarak ABD'de bulunan Hakan Şükür'ün bu maçın 11. saniyesinde attığı gol, dünya kupaları tarihinin en hızlı golü olarak tarihe geçti.

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Kupası kadrosunda şu futbolcular bulunuyordu:

Rüştü Reçber, Emre Aşık, Bülent Korkmaz, Fatih Akyel, Alpay Özalan, Arif Erdem, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Hakan Şükür, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş, Ömer Çatkıç, Mustafa İzzet, Tayfur Havutçu, Nihat Kahveci, Ümit Özat, İlhan Mansız, Ergun Penbe, Abdullah Ercan, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu, Ümit Davala, Zafer Özgültekin.

EN GOLCÜ İLHAN MANSIZ

Milli takımın 2002 Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu 3 golle İlhan Mansız oldu.

BREZİLYA 5. KEZ ŞAMPİYON

2002 Dünya Kupası'nda Brezilya beşinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sambacılar, finalde karşılaştıkları Almanya'yı Ronaldo'nun 2 golüyle 2-0 mağlup etti.

Brezilya, bu turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak, İtalya'nın 1934 ve 1938'deki rekorlarını da egale etti.

FRANSA ŞAŞIRTTI!

2002 Dünya Kupası'na son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, daha ilk turda elenip, büyük bir şaşkınlık yarattı.

Fransa, turnuvanın açılış maçında Senegal'a 1-0 mağlup olurken, herkes bunun bir kaza olduğunu ve son şampiyonun toparlanacağını düşünüyordu. Ancak Fransa, ikinci maçında Uruguay ile golsüz berabere kalıp, son karşılaşmasında ise Danimarka'ya 2-0 mağlup oldu ve kupayı gol atamadan kapayarak, tarihe geçti. Bu sonuç, bir dünya şampiyonunun bir sonraki turnuvada elde ettiği en kötü performans oldu.



KATILAN 32 TAKIM

Güney Kore ve Japonya'da 2002'de gerçekleştirilen dünya kupasına Afrika'dan 5, Asya'dan 4, Avrupa'dan 15, Kuzey-Orta Amerika'dan 3, Güney Amerika'dan da 5 takım katıldı.

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra Kamerun, Nijerya, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Çin, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Polanya, İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, Rusya, Slovenya, İsveç, Kosta Rika, ABD, Meksika, Arjantin, Brezilya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay mücadele etti.

64 MAÇTA 161 GOL ATILDI

Asya'da düzenlenen ilk dünya kupasında oynanan 64 maçta toplam 161 gol atıldı.

Maç başına 2,5 gol ortalaması yakalanan organizasyonda Brezilya 18 golle en çok gol atan takım olurken, Almanya 14, Türkiye ve İspanya ise 10'ar gol kaydetti.



GOL KRALI RONALDO

Turnuvanın gol krallığını Brezilyalı Ronaldo elde etti. Ronaldo, 8 golle ilk sırayı alırken, vatandaşı Rivaldo ile Alman Miroslav Klose 5'er golle ikinci sırayı paylaştı.