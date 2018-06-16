2014 Brezilya Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Almanya Milli Takımı, turnuva finalinin 8. kez oynandığı Amerika kıtasında şampiyonluk yaşayan ilk Avrupa ekibi oldu. Daha önceki 7 finalin 5'inde boy gösteren Avrupalılar, bu karşılaşmaların hiçbirinde galibiyet elde edememişti.

Brezilya 2014, finalde atılan tek gol sayesinde Fransa 1998 ile birlikte Dünya Kupaları tarihinin en fazla gol atılan turnuvası unvanına da erişti. Brezilya'daki turnuvada, tıpkı Fransa 1998'de olduğu gibi toplam 171 gol kaydedildi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalara, Dünya Kupası tarihinin en yüksek ikinci seyirci katılımı da sağlandı. Rekor, maçları 3 milyon 587 bin 538 seyircinin statlardan takip ettiği ABD 1994'ün elinde bulunuyor. 3 milyon 429 bin 873 futbolseverin statları doldurduğu Brezilya 2014 ise ikinci sıraya yerleşti.

DÜNYA KUPASI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

2014 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turnuva boyunca FIFA'nın dijital platformda resmi sayfalarına ve uygulamalarına erişimde bulunan kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı. Dünya Kupası'nın resmi dijital içerikleriyle 40 milyardan fazla etkileşimde bulunuldu. FIFA'nın Dünya Kupası uygulaması 28 milyondan fazla indirilerek spor organizasyonları arasında bu alanda bir rekora imza attı.

Almanya ile Brezilya arasındaki 7-1 sona eren tarihi yarı final maçı da sosyal paylaşım siteleri twitter ve facebook'ta büyük ilgi gördü. Karşılaşma sırasında atılan 35,6 milyon twit, twitter'da bir spor müsabakası esnasında ulaşılan paylaşım rekoru oldu. Mücadele ayrıca, kupa boyunca facebook'ta en fazla etkileşimin kaydedildiği maç olarak kayıtlara geçti. Almanya-Brezilya yarı final maçı sırasında dünyanın dört bir yanından 66 milyon insan, 200 milyon etkileşimde (güncellemeler, yorumlar ve beğeniler) bulundu.



GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ!

Fransa ile Honduras arasındaki E Grubu karşılaşmasında, Dünya Kupası'nda ilk kez gol çizgisi teknolojisinden faydalanıldı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Valbuena'nın pasıyla altı pasın solunda topla buluşan Benzema, hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Benzema'nın çaprazındaki direğe çarpan top, kale çizgisine paralel biçimde diğer direğe doğru gitti. Honduras file bekçisi Valladares, çizgiyi geçmeden topa müdahale etmeye çalıştı. Benzema ve takım arkadaşları gol sevinci yaşadı ancak hakem kararsız kalınca Dünya Kupası'nda ilk kez "gol çizgisi teknolojisi"nden faydalanıldı. Yeniden izlenen pozisyon sonrası hakem golü kaleci Valladares'in kendi kalesine attığı kararını verdi.

Ayrıca, serbest atışlarda barajın ve topun yerini belirlemek için kullanılan kaybolan sprey, DünyaKupası'nda ilk kez denendi.

ALMANYA İLE ARJANTİN'İN 3. FİNALİ

2014 FIFA Dünya Kupası finalinde eşleşen Almanya ile Arjantin, tarihlerinde üçüncü kez kupada final oynadı.

İki takım daha önce 1986 ve 1990 yıllarında olmak üzere iki kez Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşmış, Meksika 1986'da Arjantin, İtalya 1990'da Almanya mutlu sona ulaşmıştı. İki ülke, Brezilya 2014'teki finalle birlikte Dünya Kupası finalinde en fazla karşılaşan takımlar olma unvanını da ele geçirdi. Almanya ile Arjantin, 1970 ve 1994 finallerinde olmak üzere iki kez birbirlerine rakip olan Brezilya ve İtalya'yı geride bıraktı.

ALMANYA VE BREZİLYA DALYA YAPTI

Brezilya ve Almanya, Dünya Kupası'nda 100. maçlarına çıkarak turnuva tarihinde dalya yapma başarısı gösterdi.

Almanya, Dünya Kupası tarihindeki 100. karşılaşmasına Portekiz önünde çıktı. Gruptaki ilk maçında rakibiyle karşılaşan Almanya, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Evsahibi Brezilya, gruptaki üçüncü ve son maçında Kamerun karşısında dalya yapan diğer bir takım oldu. "Sambacılar" 4-1 kazandığı Kamerun karşılaşmasıyla Dünya Kupası'nda 100 maç barajına ulaştı.

Ayrıca "Panzerler", Dünya Kupası'nın en golcü takımı unvanını Brezilya'dan devraldı. 221 gole sahip rakibi karşısında oynadığı maçta 7 gol kaydeden Almanlar, finalde kaydettiği tek golle turnuvada 224 gole ulaşarak bu unvanı ele geçirdi. Almanya kupada 8. kez finale yükselerek 7 finali bulunan Brezilya'yı bu alanda da geride bıraktı. Dördüncü şampiyonluğunu elde eden Almanya, 5 şampiyonluğa sahip Brezilya'ya bir adım daha yaklaştı.

İSPANYA VE BREZİLYA'NIN HÜSRANI!

Dünya Kupası'nda ilk iki maçını kaybederek turnuvaya çok erken veda eden İspanya Milli Takımı, son turnuvalardaki performansının oldukça uzağında kaldı.

İspanya'nın vedasıyla, son şampiyon, Dünya Kupası tarihinde 5. kez bir sonraki turnuvada gruplarda elendi.

Gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 5-1 yenilen İspanya'nın bu mağlubiyetiyle, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir dünya şampiyonu takım bir maçta kalesinde 5 gol gördü.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Brezilya ise kupada dördüncülükle yetindi. Yıldız futbolcusu Neymar'ın yaşadığı sakatlığa kadar coşkulu bir performans sergileyen evsahibi ülke, yarı finalde 7-1'lik ağır Almanya yenilgisinin ardından toparlanamadı. Üçüncülük maçında da Hollanda'ya 3-0 kaybeden "Sambacılar", turnuvayı dördüncü tamamladı.

HOLLANDA ÜÇÜNCÜLÜKLE VEDA ETTİ!

2014 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Hollanda, turnuva boyunca 23 futbolcusunun da forma giydiği tarihteki ilk takım oldu.

Teknik direktör Louis van Gaal'in yedek kalecileri de dahil tüm oyuncularına şans verdiği Dünya Kupası'nda Galatasaraylı Wesley Sneijder de tarihe geçti. Brezilya 2014'te 6 maçta sahaya çıkan Sneijder, toplam 17 maçla Hollanda'nın Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen futbolcusu unvanına erişti.

CEZAYİR'İN BAŞARISI!

Cezayir, Brezilya 2014'te, tarihinde ilk kez ikinci tura yükselmeyi başardı.

Dünya Kupası finallerinde 32 yıl sonra galibiyet elde eden Cezayir, turnuva tarihinde bir maçta 4 gol kaydeden ilk Afrika ülkesi de oldu.

Ayrıca, ABD 1994'te Suudi Arabistan'dan sonra ilk kez bir Arap ülkesi Dünya Kupası'nda ikinci tura kalmayı başardı.

BOSNA HERSEK GRUPTA TAKILDI

Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösteren Bosna Hersek, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Arjantin'e 2-1, Nijerya'ya 1-0 yenilen Bosna Hersek, İran'ı 3-1 mağlup ederek turnuvayı 3 puanla F Grubu'nun üçüncü sırasında tamamladı.

Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen Vedad Ibisevic ise Arjantin maçında, turnuva tarihinde ülkesinin ilk golüne imza attı.

GANA'DA DİSİPLİN PROBLEMİ

Gana'da Sulley Muntari ve Kevin Prince Boateng, Dünya Kupası'nda alışılmadık bir şekilde kadro dışı bırakıldı.

Milanlı orta saha oyuncusu Muntari, 24 Haziran'da düzenlenen takım toplantısında Gana Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Moses Armah'a saldırdığı, Schalke 04'te forma giyen Boateng ise antrenman sırasında teknik direktör Kwesi Appiah'a hakaret ettiği ve herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle süresi belirtilmeksizin takımdan uzaklaştırıldı.

İki oyuncu, Gana'nın gruptaki iddiasını sürdürdüğü son maçta, Portekiz karşısında alınan 2-1'lik yenilgide sahadaki yerini alamadı.

Ganalı futbolcuların kendilerine söz verilen primin ödenmemesi halinde maça çıkmama tehdidinde bulunması, Dünya Kupası'na damga vurdu. Gana'nın devlet başkanı John Dramani Mahama'nın özel bir uçakla oyunculara primlerini yollaması ve futbolcuların paralarını sayarken çekilen fotoğrafları, Brezilya'da gündem konularından biri oldu.

20114 DÜNYA KUPASI’NDAN İZ BIRAKANLAR



Cüneyt Çakır'ın 40 yıl sonra görev alarak Türk hakemliği için bir ilke imza attığı 2014 FIFA Dünya Kupası, bireysel anlamda kırılan rekorlarla dikkati çekti.

Brezilya 2014'te Cüneyt Çakır, 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakem olurken, grup karşılaşmaları sonunda 12 teknik adam görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Suarez'in "ısırık" cezasının damga vurduğu turnuvada, Kolombiyalı kaleci Aly Faryd Mondragon ve Alman golcü Miroslav Klose tarihe geçen isimlerin başında geldi.

ÇAKIR VE YARDIMCILARI 3 MAÇ YÖNETTİ

Cüneyt Çakır, 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakem olma unvanına erişti.

Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Brezilya ile Meksika arasındaki A Grubu karşılaşmasında, H Grubu'ndaki Cezayir-Rusya mücadelesinde ve yarı finaldeki Hollanda-Arjantin maçında görev aldı.

Brezilya 2014'te sahaya çıkan Çakır, 1974'te Almanya'da düzenlenen turnuvada maç yöneten Doğan Babacan'ın ardından Dünya Kupası'nda görev alan ve yarı final yöneten ilk Türk hakem oldu.

SUAREZ'E TARİHİ CEZA

Uruguay'ın golcü futbolcusu Luis Suarez, ülkesinin İtalya ile oynadığı karşılaşmada yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle kupa tarihinde rekor cezaya çarptırıldı.

FIFA, 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi ısıran Suarez'e, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgili tüm aktivitelerden men cezası verdi.

TEKNİK ADAM KIYIMI

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir, Nijerya, Fildişi Sahili, İtalya, İran, Japonya, Güney Kore, Hollanda, İsviçre, Arjantin, Brezilya ve Honduras'ın teknik direktörleri görevlerini bıraktı.

İlk istifa, sonuncusu 2006'da olmak üzere Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan D Grubu'ndaki İtalya'nın elenmesi sonrası Cesare Prandelli'den geldi. Prandelli'yi C Grubu'nun son maçında Yunanistan'a yenilerek kupanın dışında kalan Fildişi Sahili'nin Fransız çalıştırıcısı Sabri Lamouchi izledi.

F Grubu'nu galibiyetsiz tamamlayan İran'ın başındaki Portekizli Carlos Queiroz, 3 maçında da galibiyet alamayan C Grubu ekibi Japonya'nın İtalyan teknik direktörü Alberto Zaccheroni ve E Grubu'ndaki 3 maçını da kaybeden Honduras'ın Kolombiyalı teknik direktörü Luis Suarez ve gruptan çıkamayan Güney Kore'nin başındaki Hong Myungbo'nun istifa etmesiyle iki haftalık periyotta görevini bırakan teknik adam sayısı 6'ya çıktı.

İkinci tur sonunda Fransa'ya yenilen Nijerya'da Stephen Keshi, Almanya'ya elenen Cezayir'de Vahid Halilhodzic, Arjantin'e kaybeden İsviçre'de Ottmar Hitzfeld görevlerini bıraktı. Turnuvayı üçüncü tamamlayan Hollanda'da Louis van Gaal ve finalde Almanya'ya kaybeden Arjantin'de Alejandro Sabella milli takımdan ayrılan teknik adamlar oldu. Son olarak bekleneni veremeyen Brezilya'da teknik direktör Luiz Felipe Scolari görevinden ayrıldı.

KLOSE, RONALDO'YU GEÇTİ

Alman futbolcu Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası'nın en golcü ismi Brezilyalı Ronaldo'yu geride bıraktı.

Klose, ülkesinin yarı finalde Brezilya'yı 7-1 yendiği maçta rakip fileleri havalandırarak turnuva tarihindeki 16. golüne ulaştı ve Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu oldu. Dünya Kupalarında şu ana kadar 24 maça çıkan Alman oyuncu aynı zamanda, turnuvada en fazla forma giyen ikinci oyuncu oldu. Kupada en fazla karşılaşmaya çıkan isim olma unvanı, 25 maçla Almanların efsane oyuncularından Lothar Matthaus'un elinde bulunuyor.

MONDRAGON TARİHE GEÇTİ

2014 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçının 85. dakikasında oyuna giren, bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 43 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi Aly Faryd Mondragon, Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Kolombiya'nın Japonya'yı 4-1 yendiği C Grubu son maçının 85. dakikasında teknik direktör Jose Pekerman'ın sahaya sürdüğü Mondragon, 43 yaş 3 gün ile Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını, ABD 1994'te 42 yaş 1 ay 8 günlükken Rusya'ya karşı oynayan Kamerunlu forvet oyuncusu Roger Milla'nın elinden aldı.

"ALTIN AYAKKABI" RODRIGUEZ'E, "ALTIN TOP" MESSI'YE

Arjantin Milli Takımı'nın finale çıkmasında başrol oynayan Lionel Messi, turnuvayı 5 gol, 3 asistle tamamlayan Alman futbolcu Thomas Müller ve 3 gol, 1 asistlik gayretine rağmen Hollanda'nın yarı finalde kaybetmesine engel olamayan Arjen Robben'in önünde Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'nü kazandı.

Beş maçta kaydettiği 6 gol ve 2 asistle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, gol krallığını elde ederek Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu. Beş gol atan Alman Müller, gümüş, fileleri 4 kez havalandıran evsahibi Brezilya'dan Neymar ise Bronz Top Ödülü'nü aldı.

Almanya'dan Manuel Neuer, en iyi kaleciye verilen Altın Eldiven Ödülü'nün, Fransa'dan Paul Pogba ise En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Kolombiya Milli Takımı ise 5 maçta yalnızca 5 sarı kart görmesi, futbolcu ve teknik heyetin hakemler karşısındaki tutumu, sergilenen oyun gibi kriterler göz önünde bulundurularak FIFA Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

"ALTIN" YEDEKLERİN TURNUVASI

2014 FIFA Dünya Kupası'nda, oyuna sonradan dahil olan yedek oyuncuların kaydettiği 14 golle bu alanda yeni bir rekora imza atıldı.

Son olarak Mario Götze, final karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girerek Almanya'ya uzatmalarda kupayı getiren golü kaydetti. Almanya'nın yarı finalde Brezilya'yı mağlup ettiği maçta oyuna ikinci yarıda giren Andre Schürrle, turnuva tarihinde yedekten gelerek 2 gol bulan ilk isim oldu.

NEYMAR'IN SAKATLIĞI

Brezilya'nın seyircisi önünde şampiyonluk yaşama hayali, yıldız futbolcusu Neymar'ın yaşadığı sakatlığın da etkisiyle gerçekleşmedi.

Takımının ikinci turdaki Şili karşılaşmasında sakatlanan Neymar, turnuvanın geri kalanında forma giyemedi. Brezilya, Neymar'ın yokluğunda Kolombiya'yı geçmeyi başarırken, yarı finalde Almanya'ya 7-1 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgisini aldı.

MESSI, KUPANIN BİR ADIM UZAĞINDA KALDI

Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, finalde Almanya'ya kaybederek Dünya Kupası özlemine son veremedi.

Birçok futbolsevere göre Arjantin'in efsanevi futbolcusu Diego Armando Maradona'nın gölgesinden kurtulabilmek için kariyerine Dünya Kupası şampiyonluğu eklemek zorunda olan Messi, Brezilya'da buna yaklaşsa da finalde kaybederek turnuva sonunda verilen "Altın Top" ödülüyle yetinmek zorunda kaldı.

KALECİLER DAMGA VURDU!

2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerin kalecileri, sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Aralarında Uruguay'ın kalesini koruyan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da bulunduğu özellikle Amerika kıtası ülkelerinin kalecileri, takımlarının başarısıyla doğru orantılı bir grafik çizdi.

Meksika'da Guillermo Ochoa, Şili'de Claudio Bravo, Kolombiya'da David Ospina ve ABD'de Tim Howard başta olmak üzere birçok başarılı eldiven, ülkelerinin gruptan çıkmasında önemli rol oynadı. Bu isimler arasında en fazla dikkati çeken, takımının Belçika ile oynadığı ikinci tur maçında 16 kurtarışa imza atarak tarihe geçen Howard oldu.

Geçmiş yıllarda yetiştirdiği başarılı kalecilerle göze çarpan Amerika kıtası, Türkiye'de forma giyen Claudio Taffarel, Brad Friedel, Oscar Cordoba ve Aly Faryd Mondragon'un yanı sıra Rene Higuita, Sergio Goycochea, Jose Luis Chilavert, Dida ve Rogerio Ceni gibi isimleri dünya futboluna armağan etti.

50. HAT-TRICK, SHAQIRI'DEN!

İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası tarihinde 50. kez "hat-trick" yapan oyuncu oldu.

Honduras maçında üç kez fileleri havalandıran Shaqiri, FIFA Dünya Kupası istatistiklerindeki yerini aldı. Brezilya'da ilk "hat-trick" yapan oyuncu ise Portekiz karşısında bunu başaran Alman golcü Thomas Müller'di.

AFRİKA'NIN EN GOLCÜSÜ GYAN

Gana Milli Takımı'nın futbolcusu Asamoah Gyan, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda kaydettiği 2 golle, turnuva tarihinin en golcü Afrikalı oyuncusu oldu.

Daha önce Almanya 2006 ve Güney Afrika 2010'da forma giyen Gyan, çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol bulmuştu. Brezilya'da rakip fileleri 2 kez daha havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, 5 golü bulunan Kamerunlu Roger Milla'yı geride bıraktı.

RONALDO'NUN HAYAL KIRIKLIĞI

Dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'lu Portekiz Milli Takımı'nın Brezilya 2014'teki performansı, kendisi başta olmak üzere taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaşattı.

G Grubu'nda Almanya'ya 4-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Portekiz, ABD ile 2-2 berabere kaldı. Son karşılaşmasında Gana'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen averajla üçüncü sırayı alarak turnuvaya veda eden Portekiz'de Ronaldo'nun performansı ve hayal kırıklığı akıllarda yer etti.