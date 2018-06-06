Adaylık sürecinde Arjantin'i geride bırakan Meksika, dokuzuncu Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

Meksika 1970'e toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 3, Kuzey, Orta Amerika'dan 2, Afrika'dan ise bir ekip, Meksika'da mücadele etti.

Turnuvada, Avrupa'dan Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, İsrail, İtalya, Romanya, SSCB, İsveç, Güney Amerika'dan Brezilya, Peru, Uruguay, Kuzey, Orta Amerika'dan El Salvador ve evsahibi Meksika yer aldı.

BREZİLYA, JULES RİMET KUPASI'NIN SAHİBİ OLDU!

Meksika'daki turnuvada 1958 ve 1962'nin ardından bir kez daha zafere ulaşan Brezilya, o zamanki adıyla Jules Rimet Kupası'nda üçüncü şampiyonluğunu yaşayarak, kupanın ilelebet sahibi oldu.

Mexico City'de 21 Haziran 1970'de yaklaşık 108 bin taraftarın önünde oynanan finalde Brezilya, 18. dakikada Pele'nin golüyle 1-0 öne geçerken, İtalya 37. dakikada Roberto Boninsegna ile eşitliği yakaladı. "Sambacılar", 37'de Gerson'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Brezilya, 66. dakikada Jairzinho ve 86. dakikada Carlos Alberto'nun golleriyle maçtan 4-1 galip ayrılarak, Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

Brezilya'yı çalıştıran Mario Zagallo ise Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan ilk futbol adamı oldu.



KIRMIZI KART VE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Meksika 1970'te kırmızı kart uygulaması ilk kez Dünya Kupası organizasyonlarına dahil oldu.



Ancak turnuvada hiçbir futbolcunun kırmızı kart görmemesi dikkati çekti. Meksika'da ayrıca ilk defa tüm maçlarda oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verildi.



PELE'NİN SON DÜNYA KUPASI

Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele, Meksika'da üçüncü şampiyonluğunu yaşadığı dünya kupasıorganizasyonlarında son kez sahne aldı.

Pele, Dünya Kupası kariyeri boyunca 14 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.



GOL KRALI MÜLLER!

Meksika'daki şampiyonanın gol kralı, Batı Almanya'dan Gerd Müller oldu.

Rakip fileleri 10 kez havalandıran Müller'in gol krallığına ulaştığı turnuvada, Brezilya'dan Jairzinho 7 golle ikinci, Peru'dan Teofilo Cubillas 5 golle üçüncü sırayı aldı.

32 MAÇTA 95 GOL ATILDI

Meksika'da 1970'te yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 95 gol atıldı.

Maç başına 3 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 19 golle Brezilya ve 17 golle Batı Almanya oldu.