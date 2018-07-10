Uluslararası futbol turnuvalarının en büyüğü olarak gösterilen Dünya Kupası 2018'de kalan son 3 maç ,bugün başlayacak olan Fransa-Belçika maçı ile başlayacak. Zorlu gruplardan ve zorlu eleme maçlarından geçip yarı finale kadar yükselen iki takım bugün kozlarını payşalaşacak. Bir yanda Brezilya'yı 'akıllı' bir futbolla yenen Belçika, diğer yanda milyonluk yıldızları ve kadro derinliğine güvenen Fransa. Futbol severlerin merakla beklediği maç saat kaçta başlayacak? İşte Fransa-Belçika maçına dair her şey...
FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası yarı final ilk maçı Fransa-Belçika maçı bugün saat 21.00'da başlayacak olan büyük mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
FRANSA - BELÇİKA / 21.00
MUHTEMEL 11'LER
FRANSA: Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Ngolo Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Olivier Giroud.
BELÇİKA: Courtois, Jan Vertonghen, Kompany, Vermaelen, Toby Alderweireld; Carrasco, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Chadli, Hazard, Lukaku.
GEÇİMİŞTE FRANSA VE BELÇİKA...
Fransa ile Belçika, tarihlerinde 74'üncü kez karşılaşıyor. İki ülke arasında daha önce oynanan 73 karşılaşmanın 30'unu Belçika, 24'ünü Fransa kazandı. İki ülke, 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. O turnuvada oynanan üçüncülük maçını Horozlar 4-2 kazanmıştı. Fransa, Dünya Kupası'nda Belçika'yla oynadığı iki maçtan da galip ayrıldı. İki ülke arasında oynanan son karşılaşmayı Belçika 4-3 kazandı.
Dünya Kupası'nda ikinci kez yarı finale yükselen Belçika, ilk tecrübesinde turnuvayı şampiyon tamamlayacak olan Arjantin'e elenmişti. Dünya Kupası tarihinde altıncı kez yarı final oynama hakkı kazanan Fransa; daha önceki beş turnuvanın ilk üçünde elendi, son ikisinde ise finale çıktı. Belçika oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Belçika'nın bu turnuvada kaydettiği 14 gol, 2002'den bu yana yarı final aşamasına kadar bir ülkenin ulaştığı en yüksek sayı. Fransa, Dünya Kupası'nda oynadığı son 13 eleme turu maçının sadece birini kaybetti.
2018 Dünya Kupası'nda Belçika adına dokuz farklı oyuncu gol atmayı başardı. Turnuva tarihinde daha fazla golcü çıkaran sadece iki ülke var: İtalya ve Fransa 10'ar gol. Antoine Griezmann, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda çıktığı son altı eleme maçında yedi gol attı. Romelu Lukaku, Belçika adına forma giydiği son 13 maçta 20 gole doğrudan katkı sağladı.
EN GENÇ FRANSA'DAN!
Kylian Mbappe, Pele'den bu yana bir Dünya Kupası'nda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu oldu. Brezilyalı efsane, o turnuvanın yarı finalinde Fransa'ya karşı hat-trick yapmış ve turnuvayı altı golle tamamlamıştı. Eden Hazard, Belçika formasıyla çıktığı son 14 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı
BELÇİKA'DAN 47. RANDEVU...
13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 47. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 46 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 66 gol atan Belçika kalesinde ise 71 gol gördü.
DEV RANDEVU DA TEK MAÇ BAHSİ!
Maçın iddaa kodu 171. İddaa'da Fransa kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Belçika kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
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