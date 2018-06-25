Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti’nin zaferi nedeniyle kutlama mesajı gönderdiği bildirildi. Putin mesajında, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi otoritesini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Mesajda Putin, Türkiye'nin önünde duran güncel sosyal-ekonomik konuların çözümünde, ülkenin dış politikasının güçlendirilmesindeki yönetim anlayışı nedeniyle Erdoğan’ın geniş destek aldığını ifade etti.

Stratejik bir düzeye ulaşan Rus-Türk ortaklık ilişkilerinin gelişiminin ilerici niteliğinden memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yakın iş birliğine, anlamlı diyaloğun devamına hazır olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin Avrasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması yolunda ilerlediğine işaret eden Putin, bunun Rus ve Türk halkının temel çıkarlarına cevap verdiğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra telefonda da görüştükleri belirtildi.

İLK TEBRİK KARDEŞ ÜLKEDEN

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev seçim sonuçlarının belirlenmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden lider oldu.

HASAN RUHANİ DE ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Cumhurbaşkanı'nı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım." ifadelerine yer verildi.

Ruhani mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye'nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah'tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum."

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER, ERDOĞANI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebriklerini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar diledi.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma kararlılıklarını yineleyen iki lider, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin önemini de vurguladı.

YUNANİSTAN'DAN TEBRİK

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

THERESA MAY

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Başbakan May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önümüzdeki süreçte birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan ve May, temmuz ayında Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.

MERKEL

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.