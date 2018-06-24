Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik telefonu!

Filistin Lideri Mahmud Abbas ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Abbas ve Orban, Erdoğan'ı arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.
Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissam da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.
AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak "seçimdeki büyük başarısından" dolayı tebriklerini iletti.
Telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirten Aliyev, Erdoğan'a başarı dileklerinde bulundu.
Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.
Görüşmede, liderler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi.
Aliyev'in, Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği, Erdoğan'ın da kabul ettiği bildirildi.
İZETBEGOVİÇ, ERDOĞAN'I KUTLADI
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boşnak lider İzetbegovic Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boşnak lidere teşekkür etti.
BOŞNAK LİDERDEN YAZILI AÇIKLAMA
Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boşnak liderin, Erdoğan'ı "seçimlerde aldığı önemli zafer" dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.
İzetbegovic mesajında, "Aldığınız destek ve kazandığınız bu zafer, Türkiye'yi doğru istikamette yönettiğinizin Türk halkı tarafından da görüldüğünün açık bir kanıtıdır. Türkiye liderliğinizde ulusal ve siyasi bir afirmasyon, ekonomik kalkınma yaşayarak, dünya güçleri arasında hak ettiği yere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dış politikada da haklarından mahrum bırakılan insanlar için mücadeleyi sürdüreceğine inandığını kaydeden İzetbegovic, şunları kaydetti:
"Bu nedenle sizin zaferiniz sadece Türkiye'de değil, Müslüman dünyasının genelinde kutlanmaktadır. Sizin zaferiniz bizleri de mutlu etmektedir. Zira Türk halkını ve bizzat sizi, ülkemizin büyük bir dostu olarak görmekteyiz. Ülkelerimizin ve halklarımızın iyiliği doğrultusunda, dostane ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğimize inancım tamdır."
SIRBİSTAN
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.
YUNANİSTAN
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Ak Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.
KATAR
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
PAKİSTAN
Pakistan meclisinde en büyük gruba sahip PML-N'nin lideri ve Pencap Eyalet Başbakanı Şerif, seçim başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
SUDAN
Sudan Devlet Başkanı Beşir, seçim başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
MAKEDONYA
Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
KUVEYT
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
ULUSLARARASI TEŞKİLATTAN TEBRİK
İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, yaptığı yazılı açıklamada, İİT Gençlik Forumu adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.
Elşad İskandarov, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, Kudüs-İslam Alemi Başkenti Fahri Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin tarihi seçimini kararlı şekilde kazanmasını tebrik eder, kardeş Türkiye, Türk dünyası ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
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