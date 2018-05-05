Dünya, limitini ağustosta aşacak

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Fransa ofisi, Fransa’nın “Küresel Hedef Aşım Günü”ne bugün ulaşacağını duyururken, Türkiye için de tarih verdi: 16 Temmuz.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Küresel Hedef Aşım Günü, normal şartlarda bir ülkenin 1 yıl zarfında yenilenebilecek doğal kaynaklarının tükendiği günü ifade ediyor. Yani, bu eşik aşıldıktan sonra tüketilecek her kaynak bir daha yenilenemiyor, kaynakların ömrü kısalıyor.

Ormanlar, su kaynakları, balıklar, toprak vb. rezervleri hızla azalıyor. Geçen yıl dünya için Küresel Hedef Aşım Günü ağustostu. Bu yıl yine ağustos başı veya temmuz sonunda dünya ‘gelecekten yemeye’ başlayacak. Küresel Hedef Aşım Günü’ne en erken ulaşan ülke Katar oldu. Bu ülkeyi ABD izledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER