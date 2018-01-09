Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı Çırağan Palas Kempinski'de düzenlendi. Toplantıya Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, FIM Avrupa Başkanı Wolfgang SRB, Youth Stream Asbaşkanı Luigi Zompetti, Motor Sporları Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve milli motorsikletçisi Kenan Sofuoğlu ile birçok motor sporcusu katıldı.



Onur ve gurur duydukları bir günde olduklarını söyleyen Bekir Yunus Uçar, "Bu organizasyon için Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile Orman Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Mütevazi bir federasyonuz. Federasyonumuz, Türkiye'de motor kullanımını daha fazla gence ulaştırmaya çalışıyor. Daha iyi olacağımız günlere yürüyoruz. Afyon'daki organizasyon sportif olarak ülkemize motor sporları olarak katkı sağlayacak. Bizim için önemli olan ülkemizin menfaati. Yarışlar 67 canlı yayınla 180 ülkeye ulaşacak. Bizim için en önemlisi ülke menfaati. 1 milyar insanın televizyondan izlediği, 2 milyar insanın internetten takip ettiği organizasyonu yapacağımızın mutluluğu içerisindeyiz. İşin içinde çok hizmet ve emek var. Valimiz ve belediye başkanımız çok yardım etti. Açtığımız sportif pencere ile ülkemize ve Afyona vizyon kazandıracağız. Şampiyonanın 18. ayağı Afyon'da yapılacak. Umut ediyorum ki dünya şampiyonu Afyon'da belli olacak. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum" diye konuştu.





''DÜNYA'YI AFYON'DA BULUŞTURACAĞIZ''

Afyon'da Türkiye Şampiyonası yaptıktan sonra bu organizasyonu uluslararası seviyede yapmaya karar verdiklerini belirten Burhanettin Çoban, "Mütevazi bir il için çok iddialı bir işe giriştik. Motorsiklet Federasyonu ile her şeyi başaracağız. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'dan aldığımız güçle her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Dünya'yı Afyon'da buluşturacağız. 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Bunu izlerken hem ülkemizi ve Afyon'u tanıma şansı yaşayacak. Bir ilde vali, işleri desteklemez ise o iş olmaz. Türkiye'de bu alanda yapılan ilk uluslararası organizasyon diyebiliriz. Türkiye'de İstanbul Park dışında pist yok. Şu an kullanılamıyor. 630 dönüm şehrin hemen başında altyapı sorunu olmayan bir arazinin tahsisini aldık. Uluslararası federasyondan destek alarak projeyi yapamaya başladık. Tüm motor ve otomobil yarışlarının ilimizde yapılacağını göreceksiniz" şeklinde konuştu.



''SPOR ÜLKELERİN TANITIMINDA BÜYÜK ROL OYNAR''

Afyon'da yapılacak şampiyonayı sadece spor olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Bu tür organizasyonlar bir il için üst ligde seviyeye çıkma göstergesidir. Bu sorumluluğa ev sahipliğinin onuru ve gururunu yaşayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Spor çağımızın en önemli etkinliklerinden birisi. Spor, ülkelerin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. Afyon medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer" ifadelerini kullandı.

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