Bugün 20 Mart Dünya Mutluluk Günü... Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında kabul edilen Dünya Mutluluk Günü bugün mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. Sizde sevdiklerinizi bu anlamlı günde mutlu etmek istiyorsanız onlara güzel sözler ve mesajlar gönderebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz 2018 Dünya Mutluluk Günü sözleri ve mesajları...
2018 DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
* Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.
* Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.
* En güzel mutlulukları diliyorum sana. En güzel sevgilerimi yolluyorum sana. Seninle mutluyum bunu anla..
* Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.
* Sensiz acı çeken yüreğim şimdi seninle yeni mutluluklara yelken açtı, bir denizin ortasında mutluluk çemberi kuruyorum ikimizin adına.
* Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz...
* Bir gülüşünle bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil bendeki sen oldu artık seninle mutluyum.
* Mutlu olmak için bekleme hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.
* Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.
* Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.
* O kadar güzel bakıyorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda..
* Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu ol Hep olmasanda severim seni hep..
* Mutluluk gülücüklerinde değil, söylediğin sözlerle mutlu etsin beni gülüşlerin zaten heycanlandırıyor beni birtanem..
* Mutlulukların mutlusu, sevgilerin sevgisi, aşıkların aşkı, heyecanların heyecanı ve güzelliklerin güzelliğiyle geliyorum sana, aç kollarını bana.
DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NEDİR?
20 Mart 2012 yılında Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki insanların mutluluk fikrini hatırlamaları ve kutlamalar ile farkındalık oluşturmak için 20 Mart’ı “ Dünya Mutluluk Günü ” ilan etti. Birleşmiş Milletlerin Merkezinin yer aldığı Amerika başta olmak üzere birçok üye ülkede dernekler, sivil toplum kurumları, kamu eli ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle bu gün renkli bir şekilde kutlanıyor.
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