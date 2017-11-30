Dünya, Naim Süleymanoğlu için ayağa kalktı!

Habertürk Spor'dan Murat Ağca'nın haberine göre; sonsuzluğa uğurladığımız ‘asrın Haltercisi’ naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Federasyonu (IWF) Kongresi’nde özel bir törenle anıldı. Karaciğer nakli sonrası yaşadığı beyin kanamasına bağlı olarak iki hafta önce hayatını kaybeden üç olimpiyat, yedi dünya şampiyonu Süleymanoğlu için ABD’nin Anaheim kentindeki kongre sırasında duygu dolu dakikalar yaşandı. IWF’de önce genel sekreter ve son 17 yıldır da başkan olarak görev yaptığı dönemde Naim’in tüm kariyerini yakından takip eden Tamas Ajan, ‘Cep Herkülü’ anısına bir konuşma yaptı. Konuşmasında Naim’in asrın haltercisi olduğunu hatırlatan ve başarılarından övgüyle bahseden ajan, böyle bir halterciyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

AKKUŞ’A TAZİYE

150’den fazla ülkeden gelen delegelerin bulunduğu genel kurul salonunda naim Süleymanoğlu’nun kariyerini anlatan bir video gösterildi. Ardından IWF Başkanı Ajan, tüm delegeleri saygı duruşuna davet etti. Türkiye’nin halterde aldığı bir yıllık men cezası nedeniyle salonda Türkiye’den temsilci bulunmazken, başkan Ajan, aynı zamanda avrupa Halter Birliği Genel Sekreteri olan eski başkan Hasan Akkuş’a taziyelerini sundu.

1 DEĞİL 7 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞ

Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçışı sonrası 1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nda yarışması için Bulgar hükümetine örtülü ödenekten yaklaşık 1 milyon dolar ödendiği açıklanmıştı. Hep ‘daha fazla’ olduğu öne sürülen o ödemenin aslında 7 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. IWF’nin sitesinde, dönemin Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli’ye dayandırılarak verilen haberde, Naim için ödenen paranın 1 değil, 7 milyon dolar olduğu yazıldı. Pakdemirli, Başbakan Turgut Özal’ın emriyle Todor Jivkov liderliğindeki komünist Bulgaristan’a ödenen 7 milyon dolarla, o dönemde 100 köye su getirilebildiğini de söyledi.

Naim Süleymanoğlu