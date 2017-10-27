Dünya'nın ilk robot vatandaşı Suudi Arabistanlı

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Suudi Arabistan, bir robota vatandaşlık hakkı veren ilk ülke oldu. Sophia adlı robot Suudi Arabistan vatandaşı ilan edildi.

Sophia, Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş bir robot.

Yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda yardım etmesi için tasarlanan bu robotun vatandaş ilan edilmesinin duyurusu, Çarşamba günü başkent Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte gerçekleştirildi.

Robot Sophia bu anonsun ardından "Dünya'nın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan robot olmaktan gurur ve onur duyuyorum" dedi.

Sophia'nın insanlarla göz teması kurabilmek için ve insanları tanıyabilmesi için kameraları ve özel bir yazılımı var.

Sophia bunlara ek olarak kişileri seslerinden tanıyabiliyor ve onlarla konuşabiliyor.

Bazı Suudi Arabistanlılar sosyal medyada ülkenin yeni vatandaşına tepki göstererek, kadın görünümlü robotun 'şeriat kurallarına uygun olmadığına' dikkat çekiyorlar.

Sophia diğer Suudi Arabistanlı kadınlar gibi çarşaf giymiyor ve yanında kendisine refakat eden bir erkek olmadan sokağa çıkıyor.

Sophia mega kent Neom'da görev yapacak

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Sophia'nın gerçek kadınlara göre daha fazla hakka sahip olduğuna işaret ediyor.

Tartışılan farklı bir konu da, Suudi Veliaht Prens'i Muhammed Bin Salman'ın ortaya atmış olduğu bir fikir oldu.

Suudi Prens'i Sophia'yı turizm ve iş merkezi olarak tasarlanan ve Neom adı verilen mega kente yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Kadınların çarşaf giymesinin zorunlu olmayacağı bu mega kentte gelecekte robotların sayısının insan sayısını aşması bekleniyor.

Sophia'nın tasarımcısı olan David Hanson ünlü bir robot tasarımcısı. David Hanson ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick'e benzeyen robot kafasını kaybetmesiyle de hatırlanıyor.