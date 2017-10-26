Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA’nın ralli komisyonu, hafta sonu gerçekleşen Marmaris Rallisi’nin 2018’de Dünya Ralli Şampiyonası’na (WRC) dahil edildiğini dün resmi olarak açıkladı.

13 etaptan oluşacak gelecek yılın takviminde 10. yarış olarak yer alacak Türkiye Rallisi 13-16 Eylül’de Marmaris’te gerçekleşecek. Türkiye, 2003-2010 yılları arasında toplam 6 kez WRC takviminde yarış gerçekleştirmiş ve 7 yıl önce takvimden çıkarılmıştı.

FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michèle Mouton’un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris’e gelen uluslararası otorite FIA’nın diğer yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team ile Toyota Gazoo Racing yetkilileri de gelecek yıl mücadele edecekleri Marmaris Rallisi için detaylı inceleme yapmıştı.

'KUSURSUZ BİR RALLİ'

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) promotör direktörü Oliver Ciesla ise rallinin bitiminde; “WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED de bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik

ediyorum ve 2018’de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris’te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris’te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar” ifadesini kullandı.

YAZICI: BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Dünya Ralli Şampiyonası’nın yeniden gelmesi için çok çalıştıklarını söyledi. Yazıcı, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris’e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette tüm yetkililerin destekleriyle bu başarıyı yakaladık. 2018’de unutulmaz bir organizasyon yapmak için çalışacağız” dedi.

MURAT AĞCA | HABERTÜRK SPOR