Dünyanın dört bir yanındaki tıp çalışmalarında rehber kabul edilen Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (ICD), Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir hastalık kılavuzu.

ICD’nin 11. baskısı üzerinde çalışan bilim insanları, oyun bağımlılığını da tehlikeli bir durum olarak sınıflandırmayı planlıyor. Yayınlanan taslak, kişilerin oyun oynama alışkanlıklarının yaşamlarına yaptığı etkilere göre davranış bozukluğu olarak tanımlanabileceğine işaret ediyor.

ICD’nin yeni baskısının taslağına göre, kişi oyun oynamadan duramıyorsa, oyun oynamayı birçok diğer ilgi ve aktiviteye tercih ediyorsa ve olumsuz etkilere rağmen bu alışkanlığını değiştirmiyorsa, bir sorundan bahsetmek mümkün.

Taslak değişmez ve bilinçsiz oyunculuğun olumsuz etkileri tıp dünyası tarafından kabul görürse, oyun oynamak tıpkı kumar ve alkol, sigara, kafein kullanımlarının aşırıya kaçtığı durumları içeren bir takım bağımlılığın arasına katılacak.

Bağımlılık durumları, alışkanlığının kontrolünü kaybeden kişilerin yaşamlarını zorlaştırıyor ve sağlık sorunlarına sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün üzerinde çalıştığı taslak sınıflama, oyun bağımlılığının “kişisel, aile, sosyal, eğitim yaşantısında ve diğer önemli alanlarda önemli bozulmalara” sebep olabileceğini belirtiyor.

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