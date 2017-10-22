Dünya Sağlık Örgütü Mugabe'yi İyi Niyet Elçisi yapmaktan vazgeçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye İyi Niyet Elçiliği görevi verilmesi kararından vazgeçildiğini açıkladı.
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Endişelerini ileten herkesi dikkatle dinledim" dedi.
WHO'nun Mugabe'yi İyi Niyet Elçisi olarak atama kararına İngiltere, Kanada, Birleşmiş Milletler, Dünya Kalp Federasyonu, Zimbabveli avukat ve sosyal medya kullanıcılarından tepki gelmişti.
Tedros daha önce Zimbabve'yi kamu sağlığı çalışmalarından ötürü tebrik etmişti.
Ancak karşıtları, 30 yılık Mugabe başkanlığı Zimbabve'nin sağlık sisteminin çöktüğünü savunuyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarını alamadığı, ülkede ilaç sıkıntısı yaşandığı, Devlet Başkanı Mugabe'nin de tedavi için yurtdışına gittiği belirtiliyor.
Mugabe 93 yaşında olsa da Zimbabve'de ortalama yaşam süresi 60 yıl.
"Karar WHO'nun çıkarına"
Tedros, Mugabe'den geri adım atılması kararını Zimbabve hükümeti ile görüştükten sonra aldıklarını, Mugabe'nin İyi Niyet elçiliğini iptal etmenin WHO'nun çıkarına olacağını açıkladı.
Açıklamada "Küresel sağlık sistemi oluşturabilmek için tüm ülkeler ve liderleriyle çalışmaya söz veriyoruz" denildi.
Tedros, Mugabe'yi "bölgedeki diğer liderlere örnek olması ümidiyle" seçmiş olduklarını belirtti.
WHO'nun İyi Niyet elçiliği görevi büyük oranda sembolik bir görev.
Mugabe ayrıca Batı tarafından Zimbabve'nin ekonomisini çökertmekle ve insan hakları ihlalleriyle de suçlanıyor.
Mugabe 1980-87 yıllarında Başbakan olarak görev yapmıştı. 1987'den bu yana da devlet başkanı.
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