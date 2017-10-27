Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre; şu sıralar dünya çapında kızamıktan ölen çocuk sayısının tarihin en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu.

KIZAMIK AŞISI 20,4 MİLYON İNSANIN HAYATINI KURTARDI

Habertürk Brüksel temsilcisi Zafer Atamer'in haberine göre; 2000 yılında 550 bin den fazla çocuğun kızamıktan hayatını kaybettiğini söyleyen başkan Robert Linkins 2000 yılından günümüze kadar çocuklara 5,5 milyon doz kızamık aşısı uygulandığını söylerken bu uygulamanın 20,4 milyon insanın hayatını kurtardığı anlamına geldiğini ifade etti.

DÜNYADAKİ HER ÇOCUK AŞILANIRSA KIZAMIK TARİHE KARIŞABİLİR

Ancak örgüte göre dünyada yaklaşık 20,8 milyon çocuğun hala iki kademeli yapılan kızamık aşı uygulamasının ilkini dahi yaptıramadığı görülüyor. Bunların Nijerya, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Etiyopya ve Kongo olduğu belirtiliyor. DSÖ aşı program başkanı Jean-Marie Okwo-Bele, dünyadaki her çocuğun aşılanması halinde kızamık hastalığının tarihe karışacağını söyledi.

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