Dünya şehirlerini illüstrasyonlara çevirdi

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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Babina eserlerinde İstanbul’dan Kopenhag’a, Havana’dan Lizbon’a, pek çok şehrin öne çıkan özelliklerine, yemeklerine, tarihi ve turistik yerlerine göndermede bulunuyor. İşte o şehirler...

İstanbul