Dünya Ticaret Merkezleri irtibat ofisi açıldı

10 ayrı ülkede ofisleri bulunan, 5 ayrı ülkede de Dünya Ticaret Merkezlerini açarak, Türk ve yabancı müteşebbisleri buluşturan Dünya Ticaret Merkezleri Birliği’nin Başkanı Mirze Şimşek, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği’nin kuruluş amacının; dünya ülkelerinde iş forumları yapmak, iş insanları lobileri oluşturmak ve ülkeler arası ticareti geliştirmek olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIYIZ
TV Sunucusu ve Oyuncusu Mimoza Elezi’nin aktardığı bilgiye göre Başkan Şimşek, “Erbil, Sofia, Accar, Tiblisi, Stavropol’da bulunan Dünya Ticaret Merkezlerinde; 150’si Türk firması, 200’ü Rus, Bulgar, Irak, Gürcistan, Gana, Fransız şirketleri yer alıyor…
Dünya Ticaret Merkezleri Birliğinin çeşitli ülkelerde bu firmalara iş sağlayan 3’ü Türk, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Rus, Gana vatandaşı olmak üzere 13 ortaklı şirketler topluluğu bulunuyor…
Biz ülkemizin dünyaya açılan ticaret kapısıyız… Birliğimiz bugüne kadar, Irak, Bulgaristan, Gana ve Rusya’da; inşaat, alt yapı, üst yapı işleri, fabrikalar ve çeşitli yatırımcılara aracılık etti ve halen bu hizmetini devam ettiriyor… Ülkemizin bu günlerde birliğe beraberliğe bir olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var… İş adamlarımızın dünyaya daha çok açılmalarının tam zamanıdır. Ülkemizin ve iş adamlarımızın yanındayız… İrtibat ofisimiz ülkemize ve dünyaya hayırlı olsun…” dedi…
ARNAVUT -TÜRK KÜLTÜR KÖPRÜSÜ -VATRA
Açılışa katılanlar arasında balkan Kültür köprüsü olarak, İstanbul’da bulunan Vatra İstanbul Başkanı Bora Zukali’de vardı… Arnavut Türk kardeşliğinin simgesi olan İstanbul Arnavut'ları topluluğu VATRA Başkanı Bora Zukali, “Türk - Arnavut Dostluğunu güçlendirmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz… Biz Arnavut dostları olarak, hep, her zaman ve her yerde Türkiye’nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz…” Diye konuştu…
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