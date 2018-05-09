Dünya Trump'ın İran kararını konuşuyor: 'ABD, Irak tarzı rejim değişikliği istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı dünya ülkesiyle İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesinin çekildiğini dün yaptığı konuşmayla açıkladı. Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD Başkanı'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararı dünyanın gündemine bomba gibi düşerken, birçok Ortadoğu uzmanı bugünkü köşelerinde Trump'ın kararını yorumladı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda da görev yapan Michael H. Fuchs, The Guardian'daki köşesinde 'Trump gereksiz bir kriz yarattı' ifadelerini kullanırken, Ortadoğu uzmanı Sami Ramadani ise olayı Irak'ın işgali öncesindeki Amerikan tutumuna benzeterek Trump yönetiminin amacının 'rejim değişikliği olduğunu öne sürdü.

Barack Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Susan Rice ise The New York Times'taki köşesinde kararı 'Trump döneminin en aptalca kararı' sözleriyle eleştirdi.

İŞTE TRUMP'IN KARARIYLA İLGİLİ ÖNE ÇIKAN ÜÇ GÖRÜŞ

"KULAĞA KURGU GİBİ GELİYOR DEĞİL Mİ?"

Michael H. Fuchs - The Guardian Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Beyaz Saray'da Durum Odası'nda üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla oturduğunu ve ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik yeterince tehdit olmadığına karar verdiğinü hayal edin. Dünya genelinde yeterince savaş ve insani kriz yok. ABD sıkıldı. ABD Başkanı'nın ABD'yi, müttefiklerini ve tüm dünyayı direkt olarak tehdit eden yeni bir ulusal güvenlik krizi yaratmaya karar verdiğini hayal edin. Kulağa kurgu gibi geliyor değil mi? Ne yazık ki, değil. Başkan Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyen diplomatik anlaşmadan çekilme kararını açıkladı. Ve bununla birlikte Trump, yeni ve gereksiz bir kriz yarattı. Trump'ın daha şiddetli bir çatışma arayıp aramadığı henüz net değil. Ancak ABD'nin İran anlaşmasında çekilme kararı, birçok ABD'linin ve Ortadoğu'daki insanların hayatlarını tehlikeye atabilir. Hem de hiçbir şey için.

"ABD IRAK TARZI REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR"

Sami Ramadani - Russia Today Eğer Trump'ı dikkatlice dinlerseniz, ABD yalnızca anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiyor, aynı zamanda İran'o rejim değişikliğiyle de tehdit ediyor. Trump'ın konuşmasının tonu, 2003'te Irak halkın yönelik soykırımsal bir savaşı başlatmak için yalanlar kullanan George W Bush'un işgal öncesindeki konuşmasına benziyor. ABD'nin İran'dan isteği bağımsızlığından vazgeçmesidir. Sözü özü bu. Dünyada herhangi bağımsız güçlü bri ulus istemiyorlar, özellikle Ortadoğu'da. Ve, politik sistemiyle ilgili ne düşündüğümüzden bağımsız olarak İran, ABD'den bağımsızlık yolunu seçti. Bölgede ABD politikasının bir uşağı olmak istemiyorlar. Ve ABD onlara; "Sizi bunun için cezalandıracağız" diyor.

"TRUMP DÖNEMİNİN EN APTALCA KARARI"

Susan Rice - The New York Times ABD tek taraflı bir şekilde, hiçbir ihlal olmadan ulusalararsı bir anlaşmayı feshettiği zaman, bu güvenilirliğimiz ve sorumluluklarımız konusunda uluslararası algıyı baltalıyor. Bunu Paris İklim Anlaşması ve Trans-Pasifik Ortaklıkta açık açık yaptık. Ancak İran anlaşması çok daha tehlikeli. İran denetimsiz olarak, yavaş yavaş veya hızlıca, nükleer aktivitelerine devam edebilir. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan bile çekilebilir. Bu onu bölgede çok daha tehlikeli bir aktör haline getirir. Başkan Trump, kendi döneminin en aptalca ve kibirli ulusal güvenlik kararını verdi. Sırada ne olduğu belli değil ama kesinlikle bugünden daha kötü bir durumla yüzleşeceğiz. Bu olduğu zaman Başkan Trump, standart olarak herkesi suçlayacak; siyasi rakiplerini, kendinden öncekileri, Avrupalıları ve İranlıları. Ancak sorumlu tek bir kişi olacak; bizim yıkıcı güllemiz Başkan Trump.

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