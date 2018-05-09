SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
trump
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Dünya Trump'ın İran kararını konuşuyor: 'ABD, Irak tarzı rejim değişikliği istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesinin çekildiğini açıkladı. Konuya yakın isimler ve Ortadoğu uzmanları Trump'ın kararını bugünkü köşelerine taşıdı. İşte konuyla ilgili olarak dünyadan öne çıkan üç görüş...

09.05.2018 - 14:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında altı dünya ülkesiyle İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesinin çekildiğini dün yaptığı konuşmayla açıkladı. Trump'ın kararına İsrail ve Suudi Arabistan dışında destek veren bir ülke çıkmazken, anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD Başkanı'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararı dünyanın gündemine bomba gibi düşerken, birçok Ortadoğu uzmanı bugünkü köşelerinde Trump'ın kararını yorumladı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda da görev yapan Michael H. Fuchs, The Guardian'daki köşesinde 'Trump gereksiz bir kriz yarattı' ifadelerini kullanırken, Ortadoğu uzmanı Sami Ramadani ise olayı Irak'ın işgali öncesindeki Amerikan tutumuna benzeterek Trump yönetiminin amacının 'rejim değişikliği olduğunu öne sürdü.

Barack Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Susan Rice ise The New York Times'taki köşesinde kararı 'Trump döneminin en aptalca kararı' sözleriyle eleştirdi.

İŞTE TRUMP'IN KARARIYLA İLGİLİ ÖNE ÇIKAN ÜÇ GÖRÜŞ

"KULAĞA KURGU GİBİ GELİYOR DEĞİL Mİ?"

  • Michael H. Fuchs - The Guardian Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Beyaz Saray'da Durum Odası'nda üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla oturduğunu ve ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik yeterince tehdit olmadığına karar verdiğinü hayal edin. Dünya genelinde yeterince savaş ve insani kriz yok. ABD sıkıldı. ABD Başkanı'nın ABD'yi, müttefiklerini ve tüm dünyayı direkt olarak tehdit eden yeni bir ulusal güvenlik krizi yaratmaya karar verdiğini hayal edin. Kulağa kurgu gibi geliyor değil mi? Ne yazık ki, değil. Başkan Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyen diplomatik anlaşmadan çekilme kararını açıkladı. Ve bununla birlikte Trump, yeni ve gereksiz bir kriz yarattı. Trump'ın daha şiddetli bir çatışma arayıp aramadığı henüz net değil. Ancak ABD'nin İran anlaşmasında çekilme kararı, birçok ABD'linin ve Ortadoğu'daki insanların hayatlarını tehlikeye atabilir. Hem de hiçbir şey için.

"ABD IRAK TARZI REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR"

  • Sami Ramadani - Russia Today Eğer Trump'ı dikkatlice dinlerseniz, ABD yalnızca anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiyor, aynı zamanda İran'o rejim değişikliğiyle de tehdit ediyor. Trump'ın konuşmasının tonu, 2003'te Irak halkın yönelik soykırımsal bir savaşı başlatmak için yalanlar kullanan George W Bush'un işgal öncesindeki konuşmasına benziyor. ABD'nin İran'dan isteği bağımsızlığından vazgeçmesidir. Sözü özü bu. Dünyada herhangi bağımsız güçlü bri ulus istemiyorlar, özellikle Ortadoğu'da. Ve, politik sistemiyle ilgili ne düşündüğümüzden bağımsız olarak İran, ABD'den bağımsızlık yolunu seçti. Bölgede ABD politikasının bir uşağı olmak istemiyorlar. Ve ABD onlara; "Sizi bunun için cezalandıracağız" diyor.

"TRUMP DÖNEMİNİN EN APTALCA KARARI"

  • Susan Rice - The New York Times ABD tek taraflı bir şekilde, hiçbir ihlal olmadan ulusalararsı bir anlaşmayı feshettiği zaman, bu güvenilirliğimiz ve sorumluluklarımız konusunda uluslararası algıyı baltalıyor. Bunu Paris İklim Anlaşması ve Trans-Pasifik Ortaklıkta açık açık yaptık. Ancak İran anlaşması çok daha tehlikeli. İran denetimsiz olarak, yavaş yavaş veya hızlıca, nükleer aktivitelerine devam edebilir. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan bile çekilebilir. Bu onu bölgede çok daha tehlikeli bir aktör haline getirir. Başkan Trump, kendi döneminin en aptalca ve kibirli ulusal güvenlik kararını verdi. Sırada ne olduğu belli değil ama kesinlikle bugünden daha kötü bir durumla yüzleşeceğiz. Bu olduğu zaman Başkan Trump, standart olarak herkesi suçlayacak; siyasi rakiplerini, kendinden öncekileri, Avrupalıları ve İranlıları. Ancak sorumlu tek bir kişi olacak; bizim yıkıcı güllemiz Başkan Trump.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.