Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği Tiangong-1 isimli uzay istasyonu bir süre önce Pekin yönetiminin kontrolünden çıkmış ve düşüşe geçmişti. Hızla Dünya'ya doğru mesafe alan Tiangong-1'in 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında dünyaya çarpacağı belirtildi.

Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından daha önce yapılan açıklamada Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasında bir bölgeye düşmesinin beklendiği belirtilmişti.

Belirtilen enlemler içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu çok geniş bir alanı gösteriyor ancak Pekin yönetimi dünyaya çarpacak uzay istasyonunun bir tehdit oluşturmadığını ve yüksek olasılıkla Pasifik okyanusuna düşeceğini belirtiyor.

Ancak uzay istasyonun tam olarak düşeceği noktanın düşüşten sadece birkaç gün önce anlaşılması ve birçok parçasının atmosfere girerken birbirinden ayrılarak yanması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelen soruları yanıtlayan uzay şirketi Aerospace'e göre ise Tiangong-1'in parçalarının bir kişiyi vurma ihtimali 1 trilyonda 1.

8.5 tonluk uzay istasyonun taşıdığı zehirli kimyasallar nedeniyle düştüğü bölgede kirlilik yaşatmasından endişe ediliyor.

Çin yönetimi 2016 yılında uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiğini açıklayarak durumu Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

Daha önce 1979'da NASA, 1991'de Sovyetler Birliği'nin kontrolünü kaybettiği uzay araçları dünyay düşmüştü.

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