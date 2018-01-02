1 | 20

Dünya 2018’e “Merhaba” dedi. Asya kıtasında başlayan yeni yıl kutlamaları dünya genelinde renkli görüntülere sahne oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Almanya’daki kutlamaların adresi Berlin’deki Brandenburg Kapısı olurken Paris, Sydney, Dubai, Brezilya, Moskova, Seul, Atina ve New York’taki görsel şovlar yeni yılın ilk dakikalarına renk kattı.