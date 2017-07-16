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384 yıllık alışveriş listesi!

25 Ekim 2016 Salı, 11:36:24

  • 1 384 yıllık alışveriş listesi!
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    384 YILLIK ALIŞVERİŞ LİSTESİ

    15. yüzyılda inşa edilen ve Kent Kontluğu'nda bulunan Knole House, 365 odası, 52 merdiveni, 12 girişi ve 7 bahçesiyle İngiltere'nin en büyük evlerinden bir tanesi.

  • 2 384 yıllık alışveriş listesi!
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    Ortaya çıkarılan bir alışveriş listesi ve iki notun, 1603, 1622 ve 1633 yıllarına dayandığı tespit edildi.

  • 3 384 yıllık alışveriş listesi!
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    Evde bulunan alışveriş listesine balık, iki düzine kalaylı kaşık, kızartma tavası ve sebzeler alınması not edilmiş.

  • 4 384 yıllık alışveriş listesi!
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    Listeyi, evin baş hizmetçilerinden biri olan Robert Draper kaleme almış.

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  • 5 384 yıllık alışveriş listesi!
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    Alışveriş listesi üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, kağıdın 384 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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