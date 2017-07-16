DÜNYA
384 yıllık alışveriş listesi!
25 Ekim 2016 Salı, 11:36:24 | Güncelleme: 16 Temmuz 2017 Pazar, 13:59:01
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384 YILLIK ALIŞVERİŞ LİSTESİ
15. yüzyılda inşa edilen ve Kent Kontluğu'nda bulunan Knole House, 365 odası, 52 merdiveni, 12 girişi ve 7 bahçesiyle İngiltere'nin en büyük evlerinden bir tanesi.
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Ortaya çıkarılan bir alışveriş listesi ve iki notun, 1603, 1622 ve 1633 yıllarına dayandığı tespit edildi.
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Evde bulunan alışveriş listesine balık, iki düzine kalaylı kaşık, kızartma tavası ve sebzeler alınması not edilmiş.
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Listeyi, evin baş hizmetçilerinden biri olan Robert Draper kaleme almış.
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Alışveriş listesi üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, kağıdın 384 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.
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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! 47 KİŞİYİ GÖMMÜŞLER!
Çin'de tam 47 kişinin gömülü olduğu bir mezar bulundu
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İşte o mezardan kareler...
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ASKERLERDEN GERİYE KALANLAR...
Letonya ormanlarında kazı yapan arkeologlar hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı.
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İkinci Dünya Savaşı zamanında Kızıl Ordu'nun arkasından hareket eden Alman sabotajcılara ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.
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İşte 70 yıl boyunca çok iyi korunmuş olan askerlerin zulasından çıkanlar...
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İkinci Dünya Savaşı esnasında kullanılan ve günümüze kadar ulaşan askeri malzemeler kazı alınında böyle görüntülendi.
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73 yıl önce, yani 27 Ocak 1944'te, o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehri halkı, dokuz yüz gün süren Alman kuşatması altında kalmıştı.
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Dünya tarihinin bu en uzun ve en korkunç kuşatması, bir milyona yakın sivil insanın, açlık ve soğuktan ölümüyle sonuçlanmıştı.
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İşte o kuşatmanın yaşandığı bölgeden çıkan eşyalar...
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2. DÜNYA SAVAŞI'NDA HANGİ ÜLKEDEN NE KADAR İNSAN ÖLDÜ?
Tarih ve Gündem dergisinin hazırladığı listeye göre, 2. Dünya Savaşı sırasında, ülkelere göre hayatını kaybeden toplam insan sayısı...
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