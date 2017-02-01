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Açılan dev yarık insanları korkuttu

16 Kasım 2016 Çarşamba, 17:27:40

ABD'nin Maryland Eyaletinde bulunan Montgomery County'de ilginç bir olay yaşandı

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    ABD'de bulunan Montgomery kasabasında yerde açılan dev yarık bölge halkını korkuttu.

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    Bir anda açılan dev çukur, neredeyse bir kamyoneti de yutuyordu.

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    Çevredeki evlerin risk altında olduğu bölgede çukurun kapatılma çalışmaları başlatıldı.

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