16 Kasım 2016 Çarşamba, 17:27:40 | Güncelleme: 01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:41:42
ABD'nin Maryland Eyaletinde bulunan Montgomery County'de ilginç bir olay yaşandı
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ABD'de bulunan Montgomery kasabasında yerde açılan dev yarık bölge halkını korkuttu.
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Bir anda açılan dev çukur, neredeyse bir kamyoneti de yutuyordu.
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Çevredeki evlerin risk altında olduğu bölgede çukurun kapatılma çalışmaları başlatıldı.
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Olayda ölen ve yaralanan olmadı.
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BİR ANDA YARILDI! 2 OTOMOBİLİ BİRDEN YUTTU
2 otomobilin geçtiği esnada yarılan yol, 6 metre derinlikte bir çukur oluşturdu.
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Asfalt yolda oluşan çukur kanalizasyon sularıyla doldu.
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Meydana gelen ilginç kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de olaydan yaralı olarak kurtuldu.
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İşte ilginç olaydan kareler...
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DÜNYANIN KONUŞTUĞU YOL TEKRAR ÇÖKTÜ!
Japonya'nın Fukuoka kentinde çöken bir yol geçtiğimiz günlerde dünya gündemine oturmuştu. Yolun çökmesiyle birlikte oluşan 30 metre genişliğinde, 15 metre derinliğindeki çukur, sadece 48 saat içerisinde onarılmıştı.
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Ancak geçtiğimiz hafta sonu yolda yeniden çökme belirtileri oluştuğu belirtildi. Trafiğe kapatılarak incelenen asfaltın 7 cm çöktüğü anlaşıldı.
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Fukuoka Belediye Başkanı Soichiro Takashima, yolda meydana gelen çökmeden dolayı halktan özür dileyerek, en kısa zamanda sorunun giderileceğini açıkladı.
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Japonya'nın güneybatısındaki Fukuoka kentinde bulunan bir otoyolda, 30 metre derinliğinde kocaman çukur meydana geldi.
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Geçtiğimiz günlerde su sızıntısından dolayı meydana gelen bu çukurun onarılma süresini duyan herkesi çok şaşırttı.
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Kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayan görüntüler karşısında insanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kentte 800 eve doğalgaz ve su verilemedi.
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Otoyolun ortasında ufak çukurlar saniyeler içinde 30 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde bir çukur oluşturdu.
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Belediye ekipleri, sağlık ve güvenlik kontrollerinin henüz düzenlenmemesine rağmen büyük bir özveriyle çalıştı.
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Suya dayanıklı özel bir çimento karışımıyla doldurulan yolda kanalizasyon boruları onarıldı ve yok tekrar kullanılabilecek hale geldi.
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Fukuoka Belediye Başkanı Soichiro Takashima, yolun eskisinden daha sağlam olduğunu beliirterek yaşananlardan dolayı özür diledi.
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48 saatte onarılan otoyol, gerekli kontroller yapıldıktan sonra kullanıma açıldı.
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Sosyal medyada insanların övgüleriyle paylaşılan bu görüntülerde ortak tek bir düşünce var.
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O da, Japonların ne kadar çalışkan olduklarını bir kere daha kanıtladığı gerçeği...
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DEV YARIK OTOMOBİLLERİ YUTTU!
İtalya'nın Floransa kentinde şehir merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen dev çukur şoke etti.
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200 metre uzunluğunda, 7 metre derinliğindeki çukur onlarca aracı yuttu.
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Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre çevredeki tarihi yapılar da tehdit altında.
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İlk bulgulara göre çukurun boru patlaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.
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Yakınlardaki iki binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
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Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük maddi zarar meydana geldi.