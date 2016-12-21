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Önce Peşmerge'ye sonra YPG'ye katıldı...

19 Aralık 2016 Pazartesi, 17:04:29 HABERTURK.COM

Danimarka vatandaşı Joanna Palani'nin tutukluluk hali 17 Ocak'a kadar uzatıldı

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    DEAŞ'a karşı önce Peşmerge'ye sonra terör örgütü YPG'ye katılan Danimarkalı Joanna Palani gündemden düşmüyor.

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    Guardian'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki Palani yarın ülkesinde mahkemeye çıkacak. 

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    Daha önce ülkesi tarafından kendisine konulan seyahat yasağını çiğneyen Palani, ceza alması durumunda 6 ay hapis yatabilir.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 7 saat önce
    Dagda ne yapmis bu
  • Misafir 20 Aralık 2016 Salı 08:57
    2 selfie çekinip dönmüş
  • Misafir 19 Aralık 2016 Pazartesi 23:07
    İnstagram güzeli
  • Misafir 19 Aralık 2016 Pazartesi 22:52
    bi de benden buyur burdan
  • Misafir 19 Aralık 2016 Pazartesi 20:53
    saclar sariya boyanmis ama kürt oldugu bariz belli
  • Misafir 19 Aralık 2016 Pazartesi 17:50
    Buyur.
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