DÜNYA
Önce Peşmerge'ye sonra YPG'ye katıldı...
19 Aralık 2016 Pazartesi, 17:04:29 | Güncelleme: 21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:38:53
HABERTURK.COM
Danimarka vatandaşı Joanna Palani'nin tutukluluk hali 17 Ocak'a kadar uzatıldı
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DEAŞ'a karşı önce Peşmerge'ye sonra terör örgütü YPG'ye katılan Danimarkalı Joanna Palani gündemden düşmüyor.
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Guardian'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki Palani yarın ülkesinde mahkemeye çıkacak.
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Daha önce ülkesi tarafından kendisine konulan seyahat yasağını çiğneyen Palani, ceza alması durumunda 6 ay hapis yatabilir.
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23 yaşındaki Palani'nin avukatı, Danimarka'nın koalisyonla aynı safta savaşan birini yargılayan ilk ülke olacağını belirtirken, ülkeye dönen DEAŞ'lıların rehabilitasyona gönderildiğini hatırlattı.
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Babası İran kürdü ve dedesi Peşmerge olan Palani, ailesiyle birlikte 1993'teki körfez savaşı sırasında Kopenhag'a göçmüş.
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