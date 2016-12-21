Berlin saldırısı Merkel'i yıktı: Tiksinti verici

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gece bir tırın, şehrin merkezindeki Noel pazarına girerek 12 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olayın terör saldırısı olduğu açıklandı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yaptığı açıklamada; "Bu çok zor bir gün. Berlin'de yaşananlar için çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bütün ülkede birlik içerisinde yas tutuyor. Bu olayın sorumluları açığa çıkarılacak ve yasanın izin verdiği en sert şekilde cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde olay yerini ziyaret edeceğini açıklayan Merkel, "Henüz elimizde yeterli kesinliği sağlayacak bir bilgi yok ancak bu olay bir terör saldırısı olarak kabul edilmelidir. Bizi felç eden bir korkuyla yaşamak istemiyoruz ve bunun için gerekeni yapacağız." dedi.

Merkel, "Saldırıyı düzenleyen kişinin, Almanya'ya koruma ve sığınma talebinde bulunduğu doğruysa bunu kabullenmek oldukça zor. Bu durum özellikle tiksinti verici olurdu. Birçok Alman, mültecilere yardımcı olmakla her gün ilgileniyor, her gün bizim korumamıza ihtiyacı olan mültecilerin bu ülkeye entegrasyonuyla ilgili endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜP YERİNE GEÇMİŞ

Öte yandan dün gece gerçekleşen saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğu belirtilirken, kamyon şoförünü öldürerek kamyonun direksiyonuna geçtiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı De Maiziere yaptığı açıklamada; "Gözaltına alınan şüphelinin herhangi bir terör kaydı bulunmuyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt de olmadı." ifadelerini kullandı.

De Maiziere, kamyonun gerçek şoförünün Polonyalı olduğunu ve vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polonyalı şoförün olay sırasında kamyonun içinde olduğu belirtilirken, cinayet silahının henüz bulunamadığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

BAVYERA BAŞBAKANI: "POLİTİKALAR DEĞİŞMELİ"

Öte yandan Bavyera eyaletinin başbakanı Horst Seehofer, Almanya'nın politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylerken; "Bütün bir ülkeyi etkileyen bu ölümlerden biz sorumluyuz. Mülteci politikalarımızı ve güvenlik politikalarımız yeniden gözden geçirmeliyiz."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı konferansında söz alan Muhafazakar Demokrat Milletvekili Klaus Bouillon; "Artık bir savaş durumunda olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sadece iyi şeyleri görebilen insanlar bunu göremeseler bile." ifadelerini kullandı.