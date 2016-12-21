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angela merkel
DÜNYA

Berlin saldırısı Merkel'i yıktı: Tiksinti verici

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Berlin'de Noel pazarına gerçekleştirilen saldırının bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıkladı

20 Aralık 2016 Salı, 14:45:54 Güncelleme: 21 Aralık 2016 Çarşamba, 13:18:41 HABERTURK.COM

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gece bir tırın, şehrin merkezindeki Noel pazarına girerek 12 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olayın terör saldırısı olduğu açıklandı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yaptığı açıklamada; "Bu çok zor bir gün. Berlin'de yaşananlar için çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bütün ülkede birlik içerisinde yas tutuyor. Bu olayın sorumluları açığa çıkarılacak ve yasanın izin verdiği en sert şekilde cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde olay yerini ziyaret edeceğini açıklayan Merkel, "Henüz elimizde yeterli kesinliği sağlayacak bir bilgi yok ancak bu olay bir terör saldırısı olarak kabul edilmelidir. Bizi felç eden bir korkuyla yaşamak istemiyoruz ve bunun için gerekeni yapacağız." dedi.

Merkel, "Saldırıyı düzenleyen kişinin, Almanya'ya koruma ve sığınma talebinde bulunduğu doğruysa bunu kabullenmek oldukça zor. Bu durum özellikle tiksinti verici olurdu. Birçok Alman, mültecilere yardımcı olmakla her gün ilgileniyor, her gün bizim korumamıza ihtiyacı olan mültecilerin bu ülkeye entegrasyonuyla ilgili endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜP YERİNE GEÇMİŞ

Öte yandan dün gece gerçekleşen saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğu belirtilirken, kamyon şoförünü öldürerek kamyonun direksiyonuna geçtiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı De Maiziere yaptığı açıklamada; "Gözaltına alınan şüphelinin herhangi bir terör kaydı bulunmuyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt de olmadı." ifadelerini kullandı.

De Maiziere, kamyonun gerçek şoförünün Polonyalı olduğunu ve vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polonyalı şoförün olay sırasında kamyonun içinde olduğu belirtilirken, cinayet silahının henüz bulunamadığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

BAVYERA BAŞBAKANI: "POLİTİKALAR DEĞİŞMELİ"

Öte yandan Bavyera eyaletinin başbakanı Horst Seehofer, Almanya'nın politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylerken; "Bütün bir ülkeyi etkileyen bu ölümlerden biz sorumluyuz. Mülteci politikalarımızı ve güvenlik politikalarımız yeniden gözden geçirmeliyiz."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı konferansında söz alan Muhafazakar Demokrat Milletvekili Klaus Bouillon; "Artık bir savaş durumunda olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sadece iyi şeyleri görebilen insanlar bunu göremeseler bile." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 21 saat önce
    Merkel hanim daha ne yaşadınız ki bu daha denizdeki kum tanecikleri. Sen teröre destek vermeye devam et.
  • Misafir 22 saat önce
    sömürgeciliğin sınırı yok, sömürgecilerde evine dönsün.
  • Misafir 23 saat önce
    multeciler bas belasi , globallesme , esitlik, insan haklari diye diye 10 ar 10 ar doguran egitimsiz barbar ruhlu mahluklar doldu turkiyeye ve avrupaya, her ulke ve insanlar kaderini yasamali. sinirlar kapatilmali.
  • Misafir 23 saat önce
    kaygı verici onların deyimiyle
  • Misafir 23 saat önce
    şöförü vuran Alman gizli servisi Pakistan lıyı satın aldılar Almanya nın kendi işi
  • Misafir 23 saat önce
    hem adamın ülkesinde mülteci olacaksın sonra kalkıp pazara tırla dalacaksın. yuh!
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