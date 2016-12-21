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DÜNYA

25 tonluk kamyonla gerçekleştirilen saldırıda flaş gelişme!

Berlin'de 25 tonluk bir kamyonla Noel pazarına gerçekleştirilen terör saldırısında bir kişi daha gözaltına alındı ancak olayla alakası olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10:45 Güncelleme: 13:18:14 HABERTURK.COM

Almanya'nın başkenti Berlin'de Pazartesi akşam saatlerinde gerçekleşen terör saldırısının ardından polis sürek avı başlattı.

Olayın ardından Pakistanlı bir mülteciyi gözaltına alan ancak 23 yaşındaki mültecinin suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından şüpheliyi serbest bırakan Berlin polisi, bugün sabah saatlerinde olayla alakalı olduğu düşünülen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Ancak gözaltına alınan şahıs, bir süre sonra olayla alakası olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı.

Kırmızı alarm durumuna geçen Alman polisi, silahlı olduğu düşünülen saldırganı yakalamak için ülke çapında operasyon başlattı. Polisin, ülkedeki tüm hastaneleri aradığı ve saldırıda yaralanmış olabileceği düşünülen saldırganı yakalamaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan saldırının düzenlendiği kamyonda, Tunuslu bir kişi adına düzenlenmiş bir kimlik bulunduğu ve polisin bu ismi aradığını ifade edildi.

Pazartesi akşam saatlerinde, Polonyalı sürücüyü öldürerek gasp ettiği 25 tonluk bir kamyonla şehrin en kalabalık Noel pazarlarından birine dalan saldırgan, 12 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. 

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın silahlı olduğunu ve yeni saldırılarda bulunabileceğini belirtti.

Noel pazarına yönelik saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

 

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