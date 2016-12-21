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DÜNYA

Suriyeli küçük Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

Halep'teki dramı tüm dünyaya duyuran Suriyeli küçük Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya geldi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:04:34 Güncelleme: 16:23:06 HABERTURK.COM

Suriye'nin Halep şehrindeki saldırıları Twitter üzerinden dünyaya duyuran küçük kız Bana Alabed, tahliyelerin ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Erdoğan ile Suriyeli küçük Bana'nın Ankara'daki buluşmasını gösteren videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıkları Bana Alabed'in annesi Fatemah Alabed, babası Ghassan Alabed ve iki kardeşinden Halep'te yaşadıkları zorlu süreci dinledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı görüşmede, Bana Alabed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk karşılaşmasında ailesine yardım ettiği için teşekkürlerini iletti.

Halep çocukları adına selam getirdiğini ifade eden Bana Alabed'e, Erdoğan da "Ve aleyküm selam" karşılığını verdi.

Erdoğan, ailesine Bana'nın isminin anlamını sordu. Ailesi, "Bana"nın özel bir ağaç anlamına geldiğini belirtti.

BANA: SOKAĞA ÇIKMAYA BİLE KORKUYORDUK

Bana Alabed, Halep çocuklarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sizi çok seviyoruz. Bizi Halep'ten çıkarttınız. Orada çok büyük sıkıntılar, acılar çektik. Evimiz bombardımana uğradı, başımıza yıkıldı. Otobüste de çok büyük sıkıntı yaşadık, gıdasız kaldık, aç kaldık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz."

Halep'teki savaş nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci anlatan Bana Alabed, "Her gün bombardıman devam ediyordu, sokağa çıkmaya bile korkuyorduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bana Alabed ve kardeşlerine oyuncak hediye etti.

ERDOĞAN BANA'NIN TWEET'İNİ PAYLAŞTI

Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldikten sonra, Halep'teki çocukların yaşadıkları dramı paylaştığı Twitter hesabından da İngilizce bir Tweet attı.

Bana, Tweet'inde "Erdoğan ile tanıştığım için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bana'nın Tweet'ini "retweet" yaptı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Halepli kızımız @AlabedBana ve ailesi Külliyeyi ziyaret ederek, bizleri mutlu etti. Türkiye her zaman Suriyeli kardeşlerinin yanında olacak." ifadesini kullandı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:30
    Rabbim uzun ömürler versin reisime
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:05
    İşte dünya lideri. İnanın çok duygulandım. Allah bu millete nazar ediyor. İnşaallah zafer inananların. Zalimler mutlaka kaybedecek.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:04
    ALLAH c.c sizden razı olsun...Ömrünüz uzun sağlıklı olsun İNŞALLAH..ALLAH sizi başımızdan eksik etmesin..Saygılarr ve sevgilerle sayın Cumhurbaşkanım...
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:41
    DUALARIMIZIN KABULÜSÜN .ALLAH BAŞIMIZDAN AYIRMASIN
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:40
    Adamın ete kemiğe bürünmüş hali ya, yürü reis bu millet her daim arkanda
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:22
    ALLAH'IM BU GİBİ LİDERLERİ TÜM İSLAQM ÜLKELERİNE NASİP ET SEN ÇOK YAŞA BİLGE LİDER
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:15
    seviyoruz seni reis allah başımızdan eksin etmesin seni...
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