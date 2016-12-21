22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
peskov
DÜNYA

'Suikastın arkasında kim var' sorusuna Rusya'dan yanıt!

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın arkasında kimin olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:51:31 Güncelleme: 17:54:24 HABERTURK.COM

Ankara'da suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, suikastin arkasında kimin olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e dün yaptığı görüşmede, 'Türkiye ve Rusya'nın suikastın arkasında FETÖ olduğunu biliyor' dediği iddia edilmişti.

Kremlin sözlüsü Dmitry Peskov'a bu iddia soruldu. Suikastı kimin organize ettiğini söylemek için çok erken olduğunu belirten Peskov; "İki ülkenin kurduğu ortak soruşturma grubundan gelecek sonuçları beklemeliyiz. Er ya da geç suçlular ortaya çıkacaktır. Herhangi bir sonuca ulaşmak için acele edilmemeli." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNE DARBE"

Dimitry Peskov, Ankara'da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin Türkiye'nin prestijini etkileyeceğini söyledi.

Peskov, "Bu, ülkenin prestijine kesinlikle bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikaste kurban giden Andrey Karlov'a, Rusya'nın Kahramanı madalyası verdi. Bu madalya ülkenin en saygın askeri madalyası olarak kabul ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 10
  • Misafir 14 saat önce
    CIA VE İSRAİL VE ONLARIN MAŞALARI TABİİ Kİ !
  • Misafir 14 saat önce
    Adamların uçağını düşürduk, pilotu linç edildi...bir yıl sonra Büyük elçisini arkadan polis koruması tarafından öldürüldü...hukümet diyor ki aramız çok iyi...!
  • Misafir 15 saat önce
    rus büyükelçiliğini taşlayanlar olamaz değil mi
  • Misafir 15 saat önce
    aynen
  • Misafir 15 saat önce
    kim olabilir. abd tabii ki.
  • Misafir 15 saat önce
    FETÖ VE CIA gibi...
  • Misafir 15 saat önce
    Arkasında bütün dünyadaki kötülükleri organize eden ingiliz derin devleti vardır.
  • Misafir 16 saat önce
    Fetöyü maşa olarak kullanan ülkeler.Başka açıklaması yok...
  • Misafir 16 saat önce
    ABD VAR TABİ
  • Misafir 16 saat önce
    Kim mi var? AB, ABD , Israel. kökü bu ülkelere dayaniyor, gercekleri görmemek bundan sonra delilikdir.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'de İslamofobi ve ırkçılık karşıtı eylem
DÜNYA

Beyaz Saray önünde İslamofobi ve ırkçılık karşıtı ...
Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Odierno: Orta Doğu’da liderliği Rusya’ya bıraktık
DÜNYA

"Orta Doğu'da liderliği Rusya'ya bıraktık"
Delta Havayolları, Arapça konuşan yolcuları uçaktan indirdi
DÜNYA

ABD havayolu şirketi için skandal iddia
Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye bildirisinin tam metni
DÜNYA

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye bildirisinin tam ...
Putin, Karlov'un cenaze töreni için basın toplantısını erteledi
DÜNYA

Putin, Karlov'un cenaze töreni için basın ...
Obama, kutuptaki petrol çalışmalarını 'süresiz' durdurdu
DÜNYA

Obama, kutuptaki petrol çalışmalarını 'süresiz' ...
Putin'den hava savunma sistemlerini delebilecek füze talebi
DÜNYA

PUTİN TALİMATI VERDİ
Doğu Halep'ten siviller ve muhaliflerin tahliyesi tamamlandı
DÜNYA

HALEP'TEKİ TAHLİYELERDE FLAŞ GELİŞME
İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü
DÜNYA

İŞTE BEYAZ SARAY'IN YENİ SÖZCÜSÜ
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls'e unlu saldırı
DÜNYA

CUMHURBAŞKANI ADAYINA UN ÇUVALI ATILDI
Donald Trump'tan "nükleer silah" açıklaması
DÜNYA

PUTİN'İN ARDINDAN TRUMP'TAN DA NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI
Saddam'ın kızı Raghad: Babam hayatta olsaydı bu örgütler Irak'a giremezdi
DÜNYA

SADDAM HÜSEYİN'İN KIZINDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR