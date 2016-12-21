Ankara'da suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, suikastin arkasında kimin olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e dün yaptığı görüşmede, 'Türkiye ve Rusya'nın suikastın arkasında FETÖ olduğunu biliyor' dediği iddia edilmişti.
Kremlin sözlüsü Dmitry Peskov'a bu iddia soruldu. Suikastı kimin organize ettiğini söylemek için çok erken olduğunu belirten Peskov; "İki ülkenin kurduğu ortak soruşturma grubundan gelecek sonuçları beklemeliyiz. Er ya da geç suçlular ortaya çıkacaktır. Herhangi bir sonuca ulaşmak için acele edilmemeli." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNE DARBE"
Dimitry Peskov, Ankara'da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin Türkiye'nin prestijini etkileyeceğini söyledi.
Peskov, "Bu, ülkenin prestijine kesinlikle bir darbedir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikaste kurban giden Andrey Karlov'a, Rusya'nın Kahramanı madalyası verdi. Bu madalya ülkenin en saygın askeri madalyası olarak kabul ediliyor.
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Misafir 14 saat önceCIA VE İSRAİL VE ONLARIN MAŞALARI TABİİ Kİ !393
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Misafir 14 saat önceAdamların uçağını düşürduk, pilotu linç edildi...bir yıl sonra Büyük elçisini arkadan polis koruması tarafından öldürüldü...hukümet diyor ki aramız çok iyi...!2172
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Misafir 15 saat öncerus büyükelçiliğini taşlayanlar olamaz değil mi921
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Misafir 15 saat önceaynen33
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Misafir 15 saat öncekim olabilir. abd tabii ki.273
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Misafir 15 saat önceFETÖ VE CIA gibi...396
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Misafir 15 saat önceArkasında bütün dünyadaki kötülükleri organize eden ingiliz derin devleti vardır.633
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Misafir 16 saat önceFetöyü maşa olarak kullanan ülkeler.Başka açıklaması yok...573
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Misafir 16 saat önceABD VAR TABİ666
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Misafir 16 saat önceKim mi var? AB, ABD , Israel. kökü bu ülkelere dayaniyor, gercekleri görmemek bundan sonra delilikdir.783