Ankara'da suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, suikastin arkasında kimin olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e dün yaptığı görüşmede, 'Türkiye ve Rusya'nın suikastın arkasında FETÖ olduğunu biliyor' dediği iddia edilmişti.

Kremlin sözlüsü Dmitry Peskov'a bu iddia soruldu. Suikastı kimin organize ettiğini söylemek için çok erken olduğunu belirten Peskov; "İki ülkenin kurduğu ortak soruşturma grubundan gelecek sonuçları beklemeliyiz. Er ya da geç suçlular ortaya çıkacaktır. Herhangi bir sonuca ulaşmak için acele edilmemeli." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNE DARBE"

Dimitry Peskov, Ankara'da Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin Türkiye'nin prestijini etkileyeceğini söyledi.

Peskov, "Bu, ülkenin prestijine kesinlikle bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikaste kurban giden Andrey Karlov'a, Rusya'nın Kahramanı madalyası verdi. Bu madalya ülkenin en saygın askeri madalyası olarak kabul ediliyor.