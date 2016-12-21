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DÜNYA

Halep'te kriz aşıldı! Tahliyeler yeniden başladı

Halep'te tahliyelerin tekrar başladığı bildirildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:03:24 Güncelleme: 17:22:37

Suriye'nin Halep şehri ile Fua ve Kefraya'da tahliyelerin yeniden başladığı duyuruldu.

Reuters'ın aktardığına göre Birleşmiş Milletler'den (BM) bir yetkili, Suriyeli sivillerin bulunduğu otobüslerin Doğu Halep'te muhaliflerin elindeki son bölgeden ayrılmaya başladığını söyledi.

Konvoyun 60 otobüsten oluştuğunu belirten yetkili, "Otobüsler Doğu Halep'ten hareket ediyor. Umuyoruz ki bu devam eder, böylece insanlar güvenli bir şekilde tahliye edilir" dedi.

Dün Moskova'da İranlı ve Rus mevkidaşıyla Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdiye kadar Halep'ten 37 bin 500 kişinin tahliye olduğunu duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise tahliyelerin en fazla iki gün içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

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