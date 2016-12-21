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DÜNYA

'PKK'lılar Halep'e yerleştirildi' iddiası

Tahliyelerin ardından Doğu Halep'te boşalan bölgelere PKK militanlarının yerleştirildiği iddia edildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:24:56 Güncelleme: 16:51:26 İHA

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, tahliyelerin ardından boşalan Doğu Halep'teki bölgelere PKK/YPJ militanlarının yerleştirildiğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Suriye'de Halep'ten sivillerin tahliyesi için varılan anlaşma kapsamında siviller tahliye edilirken, Şeyh Maksud, Eşrefiye, Ay Tal ve Bostan mahalleleri PKK/YPJ militanlarının kontrolüne geçti. Rejim ve kent içinde bulunan Şii milisler terör örgütü PKK'nın Halep'in içinde konuşlanmasına izin veriyor" dedi.

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