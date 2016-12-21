21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kazakistan Uçak kazası
DÜNYA

Kazakistan'da savaş jeti düştü

Kazakistan'da Su-27 tipi jet eğitim uçuşu sırasında düştü

21 Aralık 2016 Çarşamba, 20:13:51 Güncelleme: 20:18:11 AA

Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan Su-27 tipi jet düştü, jetin pilotu sağ kurtuldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almatı eyaletine bağlı Taldıkorgan kentine yakın yerde Su-27 tipi bir savaş jetinin akşam saatlerinde yapılan eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada pilotun jetin yerleşim birimlerine düşmemesi için azami gayret sarf ettiği ve jetin boş bir alana düştüğü bildirilirken, pilotun kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi.

Bu arada kazanın nedeniyle ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İspanya'da özel uçak kazası
DÜNYA

İspanya'da uçak kazası
Fransa'da Noel kutlamasında başörtüsü ayrımcılığı
DÜNYA

Fransa'da başörtüsü ayıbı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır
DÜNYA

Erdoğan'dan kritik El Bab açıklaması
AB'den Polonya'ya 2 ay mühlet
DÜNYA

AB'den o ülkeye 2 ay mühlet
'PKK'lılar Halep'e yerleştirildi' iddiası
DÜNYA

'PKK'lılar Halep'e yerleştirildi' iddiası
'Suikastın arkasında kim var' sorusuna Rusya'dan yanıt!
DÜNYA

'Suikastın arkasında kim var' sorusuna Rusya'dan ...