Suriye'deki kar yağışı çileye dönüştü

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"Yakacak hiçbir şeyimiz yok. Mazot yok. Çadırkent sakinlerine soba da verilmedi. Çocuklar hasta. Çamurlu yollardan geçilmiyor. Buradan traktörler dahi geçemiyor. 7 aydır halimizi soran kimse yok." şeklinde konuşan Ebu Faysal, kaldığı bölgede yaklaşık 2 bin çadır bulunduğunu belirtti.