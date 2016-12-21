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Suriye'deki kar yağışı çileye dönüştü

21 Aralık 2016 Çarşamba, 22:18:15 AA

Suriye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı İdlib ve Halep'in kuzeyindeki çadır kentlerde kalanları olumsuz etkiledi

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    Suriye'nin kuzeyini etkisi altına alan yoğun kar yağışı İdlib ve Halep'in kuzeyindeki çadır kentlerde kalan Suriyeliler için çileye dönüştü.

     

     

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    Türkiye'nin Suriye sınırının güneyinde, Halep'in Azez ilçesindeki zeytin bahçeleri arasındaki çadır kentte yaşam, yoğun kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı.

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    Çadır kent sakinlerinden Ebu Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin kötü durumdaki çadırlarda kaldığını söyledi.

     

     

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