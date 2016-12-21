Suriye'deki kar yağışı çileye dönüştü

21 Aralık 2016 Çarşamba, 22:18:15 | Güncelleme: 22:21:36
AA
Suriye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı İdlib ve Halep'in kuzeyindeki çadır kentlerde kalanları olumsuz etkiledi
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Suriye'nin kuzeyini etkisi altına alan yoğun kar yağışı İdlib ve Halep'in kuzeyindeki çadır kentlerde kalan Suriyeliler için çileye dönüştü.
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Türkiye'nin Suriye sınırının güneyinde, Halep'in Azez ilçesindeki zeytin bahçeleri arasındaki çadır kentte yaşam, yoğun kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı.
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Çadır kent sakinlerinden Ebu Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin kötü durumdaki çadırlarda kaldığını söyledi.
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"Kış burada sert geçiyor. Yardım kuruluşlarının bize yardım etmesini istiyoruz." diyen Ebu Faysal, yoğun kar yağışı nedeniyle birçok çadırın kullanılmaz halde olduğunu belirtti.
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"Yakacak hiçbir şeyimiz yok. Mazot yok. Çadırkent sakinlerine soba da verilmedi. Çocuklar hasta. Çamurlu yollardan geçilmiyor. Buradan traktörler dahi geçemiyor. 7 aydır halimizi soran kimse yok." şeklinde konuşan Ebu Faysal, kaldığı bölgede yaklaşık 2 bin çadır bulunduğunu belirtti.
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Azez'deki Yazıbağı çadır kenti sakinlerinden Mustafa Ahmed de, kar yağışı nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti.
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Sobaları ve yakacakları bulunmadığını vurgulayan Ahmed, kar yağışı nedeniyle çok sayıda çadırın insanların üzerine yıkıldığını söyledi.
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İdlib'in Selkin beldesi sakinlerinden İbrahim Hatib de, kar yağışının hayatlarını olumsuz etkilediğini, yakacak hiçbir şey bulamadıklarını belirtti.
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Hatib, "Yeterince yardım yapılmıyor. Bulabildiğimiz yakıtlar da çok pahalı" diye konuştu.
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Kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de, çocuklar dışarda oynayarak karın tadını çıkardı.