BM Güvenlik Konseyi insani yardım süresini uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de insani yardıma muhtaç kişilere rejimin rızası olmaksızın sınır ötesi yardım ulaştırılmasına izin veren kararın süresini oy birliğiyle 10 Ocak 2018'e kadar uzattı.

BMGK, ilk kez 2014'te kabul edilen (2165 sayılı) ve başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye komşu ülke sınırlarından bu ülkeye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararın süresini görüştü.

Konsey, oy birliğiyle kabul ettiği kararla sınır ötesi insani yardım ulaştırılmasına onay veren kararın süresini 10 Ocak 2018'e kadar uzattı.

İspanya, Mısır ve Yeni Zelanda tarafından Konsey'e sunulan metinde, ülkedeki insani durumun kötüleşmeye ve yardım ihtiyacının artmaya devam ettiği vurgulanarak Suriye rejiminden BM ve ilgili kuruluşlarının yardım konvoylarının tüm bölgelere girişine izin vermesi istendi.

Suriye'ye yardım ulaştırılmasını isteyen daha önceki BMGK kararlarının gereğince uygulanmadığı ve rejimin çalışmaları geciktirdiği vurgulanan metinde, ülke genelinde insan hakları ihlalleri ve sivillere yönelik suçlar hatırlatılarak bu eylemlerin insanlığa karşı suç ve savaş suçu olabileceği ifade edildi.

Kararda, soruna siyasi çözüm bulunamaması halinde insani durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunuldu.

SURİYE REJİMİNE YAPTIRIM UYGULANMASI

Öte yandan İngiltere ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah kullananların cezalandırılmasını isteyen karar tasarısı hazırladı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM misyonunun Suriye'de kimyasal silah kullananları tespit ettiğini hatırlattı.

Fransa ile birlikte sorumluların cezalandırılması amacıyla BMGK karar tasarısı hazırladıklarını anlatan Rycroft, tasarıyı Konsey üyeleriyle paylaşacaklarını ve yeni yıldan önce tasarının oylanmasını umut ettiklerini söyledi.

Söz konusu tasarıda kimyasal silah hazırlanması ve kullanılmasında dahli olan rejim komutanları ve bazı kuruluşlara yaptırım uygulanması isteniyor.

Daha önce Suriye'deki savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi tasarısını veto eden Rusya'nın, oylamaya sunulması halinde bu tasarıyı da veto edebileceği belirtiliyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile BM'nin ortak misyonu, Suriye rejimi ile DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmiş, Rusya ise söz konusu raporu yeterli görmemişti.