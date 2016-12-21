Berlin saldırısında yaşamını yitirenler için anma töreni

Almanya'nın başkenti Berlin'in Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına tır ile düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler, Köln'de düzenlenen törenle anıldı.

Tarihi Köln Katedrali önünde, Müslümanların oluşturduğu Zusammen (Birlikte) isimli grubun organize ettiği anma törenine, Türklerin yanı sıra Almanlar da katıldı.

Meydandaki taş duvara Almanca olarak "Berlin ile birlikteyiz", "Terörün dini yoktur", "Birlikten kuvvet doğar" yazılı dövizler asıldı, yaşamını yitirenler için mumlar yakıldı.

Anma töreninin organize edenlerden Dunya Adıgüzel konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları vererek:

"Son dönemlerde yaşanan bazı olaylarda Müslümanlar ile üzerindeki yaşadığımız ülke insanları ayrıştırılmaya çalışılıyor. Ancak kimsenin bu birlikteliği bozmaya gücünün yetmeyecektir" ifadesini kullandı.

Adıgüzel, din, dil, ırk ayırdetmeksizin mutlu ve huzurlu şekilde birlikte yaşayan toplumların bir bütün ve adeta aynı halk olduğunu belirterek:

"Berlinde yaşananlar çok üzücü. Orada yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Umarız hiçbir yerde tekrar bu tür olaylar yaşanmaz." dedi.

Soğuk havaya rağmen anma törenine katılanlara tören sonunda gül dağıtıldı.Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı.