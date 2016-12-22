22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Flaş
DÜNYA

Avustralya Hristiyan Lobisi binasına saldırı

AHL'nin başkent Canberra'daki merkez binasına içi gaz şişeleriyle dolu minibüsle saldırı düzenlendi

22 Aralık 2016 Perşembe, 05:14:10 Güncelleme: 09:11:38

Avustralya'nın başkenti Canberra'da, Avustralya Hristiyan Lobisi (AHL) merkez binasına içi gaz şişeleriyle dolu bir minibüs ile saldırıda bulunuldu.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'de yer alan habere göre, AHL merkez binasına gece kimsenin bulunmadığı sırada içi gaz şişeleriyle dolu olduğu açıklanan bir minibüsle saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası alev alan minibüs tamamen yandı ve binanın giriş katındaki camlar patladı. Kimliği açıklanmayan minibüs sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AHL Genel Müdürü Lyle Shelton, yaptığı açıklamada, ülkede eşcinsel evliliklerin tartışılmaya başlanmasıyla yıl içinde birkaç kez ölüm ve saldırı tehditleri aldıklarını bildirdi.

Bu saldırının, ülkede özgürce konuşmaya yönelik olduğunu belirten Shelton, "Şok oldum ve böyle bir şeyi hayatımda hiçbir zaman göreceğimi düşünmüyordum." dedi.

Shelton, savundukları fikirler yüzünden aşırı solcu grupların saldırıyla bağlantısı olabileceğini ima etti.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

Avustralya Adli İşler Bakanı Michael Keenan ise olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Keenan, "Polis, araştırma tekniklerini kullanarak bu saldırının ardındaki sebepleri bulmaya çalışıyor. Şu anda polis, olayı terör saldırısı olarak değerlendirmiyor." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Atama kararları Resmi Gazete'de!
DÜNYA

Atama kararları Resmi Gazete'de!
Halep'te yardım konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili BM raporu tamamlandı
DÜNYA

Halep'te yardım konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ...
ABD'de İslamofobi ve ırkçılık karşıtı eylem
DÜNYA

Beyaz Saray önünde İslamofobi ve ırkçılık karşıtı ...
Donald Trump'dan Müslümanları ilgilendiren açıklama
DÜNYA

Trump'dan Müslümanları ilgilendiren açıklama
John Kirby: Rusya ile aramızdaki diyalog kopmadı
DÜNYA

ABD'den kritik Rusya açıklaması
Berlin saldırısında yaşamını yitirenler için anma töreni
DÜNYA

Berlin saldırısında yaşamını yitirenler için anma ...
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Manuel Valls'e unlu saldırı
DÜNYA

CUMHURBAŞKANI ADAYINA UN ÇUVALI ATILDI
Donald Trump'tan "nükleer silah" açıklaması
DÜNYA

PUTİN'İN ARDINDAN TRUMP'TAN DA NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI
BMGK'da İsrail oylaması ertelendi
DÜNYA

BMGK'DA İSRAİL OYLAMASI ERTELENDİ

İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü
DÜNYA

İŞTE BEYAZ SARAY'IN YENİ SÖZCÜSÜ
Saddam'ın kızı Raghad: Babam hayatta olsaydı bu örgütler Irak'a giremezdi
DÜNYA

SADDAM HÜSEYİN'İN KIZINDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
ABD'de Müslümanları ilgilendiren karar
DÜNYA

ABD'DE MÜSLÜMANLARI İLGİLENDİREN KARAR