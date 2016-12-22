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andrey karlov
DÜNYA

Rus Büyükelçi Karlov, Moskova'da son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Moskova'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:47:10 Güncelleme: 17:40:27 HABERTURK.COM

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bugün Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.

Karlov için ilk tören Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki törene Putin de katıldı.

Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.

Törene Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Törende konuşma yapan Lavrov, Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.

Karlov'un naaşı, Dışişleri Bakanlığının ardından dini tören için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne götürüldü.

Karlov'un naaşı Salı günü Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle uğurlanmıştı. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 saat önce
    Bir insanı arkadan vurmak YÜCE TÜRK milletine yakışmaz bunu yapan Türk olamaz insan hiç olamaz.
  • Misafir 6 saat önce
    resmen türkiye rusya savaşı çıkarmaya çalışıyor bu hainler ve destekçisi devletler
  • Misafir 6 saat önce
    toprağı bol olsun
  • Misafir 10 saat önce
    Bizim dinimizde savaş haricinde öldürmek yoktur milleti ne olursa olsun. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. H. Ş.
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